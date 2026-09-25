Hyeon-gyu Oh'un Milli Takım Pozu Viral Oldu: Güney Kore Formasıyla Kartal Pençesi Yaptı

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, milli takım kampında bile kulübünü unutmadı. Güney Kore'nin 24 Eylül'de Suwon Dünya Kupası Stadı'nda Ekvador'u ağırladığı hazırlık maçı öncesinde, stadyum ekranında yayınlanan futbolcu tanıtımı için kameranın karşısına geçen Oh, iki eliyle Beşiktaş'ın simgesi hâline gelen kartal pençesini yaptı. Tribünden çekilen görüntüler kısa sürede Türkiye'deki siyah-beyazlı taraftarların gündemine oturdu. Geçen şubat ayında Genk'ten gelen Oh, Beşiktaş'ta kısa sürede tribünlerin en sevdiği isimlerden biri olmuştu; bu poz da o bağın milli formaya taşınmış hâli olarak okundu. Üstelik Oh o gece yalnızca pozuyla değil, performansıyla da konuşuldu: Robert Moreno'nun Güney Kore'nin başındaki ilk maçında skoru açan isim oldu.