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Hyeon-gyu Oh'un Milli Takım Pozu Viral Oldu: Güney Kore Formasıyla Kartal Pençesi Yaptı

Hyeon-gyu Oh'un Milli Takım Pozu Viral Oldu: Güney Kore Formasıyla Kartal Pençesi Yaptı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
25.09.2026 - 14:35
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Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, milli takım kampında bile kulübünü unutmadı. Güney Kore'nin 24 Eylül'de Suwon Dünya Kupası Stadı'nda Ekvador'u ağırladığı hazırlık maçı öncesinde, stadyum ekranında yayınlanan futbolcu tanıtımı için kameranın karşısına geçen Oh, iki eliyle Beşiktaş'ın simgesi hâline gelen kartal pençesini yaptı. Tribünden çekilen görüntüler kısa sürede Türkiye'deki siyah-beyazlı taraftarların gündemine oturdu. Geçen şubat ayında Genk'ten gelen Oh, Beşiktaş'ta kısa sürede tribünlerin en sevdiği isimlerden biri olmuştu; bu poz da o bağın milli formaya taşınmış hâli olarak okundu. Üstelik Oh o gece yalnızca pozuyla değil, performansıyla da konuşuldu: Robert Moreno'nun Güney Kore'nin başındaki ilk maçında skoru açan isim oldu.

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Oh'un stadyum ekranına yansıyan kartal pençesi pozu

Oh, Moreno'nun ilk maçında 54. dakikada skoru açtı ve Güney Kore sahadan 3-0 galip ayrıldı

Oh, Moreno'nun ilk maçında 54. dakikada skoru açtı ve Güney Kore sahadan 3-0 galip ayrıldı

Starnews'ün aktardığına göre Güney Kore, Robert Moreno yönetimindeki ilk sınavında Ekvador karşısında ilk yarıyı golsüz kapattı. İkinci yarının başında sahne Oh'undu: 54. dakikada ceza sahası dışından sağ ayağıyla vurduğu top, savunmadan sekerek kalecinin üzerinden ağlara gitti.

Dört dakika sonra kaptan Son Heung-min frikikten farkı ikiye çıkardı, 86. dakikada ise oyuna sonradan giren Lee Dong-gyeong skoru belirledi. Son, bu golle milli takımdaki gol sayısını 57'ye çıkardı ve Cha Bum-kun'un 58 gollük rekoruna bir adım yaklaştı.

Moreno'nun 4-4-2 dizilişinde Son ile birlikte forvet hattında görev alan Oh, 65. dakikada oyundan alındı. Bu gol, 25 yaşındaki golcünün Güney Kore formasıyla attığı 8. gol oldu. Maçın oynandığı Suwon Dünya Kupası Stadı da Oh için yabancı bir yer değil: Profesyonel kariyerine başladığı Suwon Samsung Bluewings iç saha maçlarını bu stadyumda oynuyor.

Şubat'ta 14 milyon euroya gelen Oh, Beşiktaş'ın ilk üç maçında gol atan ilk oyuncusu olmuştu

Şubat'ta 14 milyon euroya gelen Oh, Beşiktaş'ın ilk üç maçında gol atan ilk oyuncusu olmuştu

Oh, Beşiktaş'a 4 Şubat 2026'da Belçika ekibi Genk'ten transfer edildi. Siyah-beyazlılar KAP'a yaptığı bildirimde oyuncu için Genk'e 14 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurmuş, forvetle 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Güney Koreli golcü İstanbul'a uyum sürecini kısa tuttu: Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç maçın hepsinde gol atarak kulüp tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu. Suwon Samsung, Celtic ve Genk'in ardından kariyerinin dördüncü durağında tribünlerin gözdesi hâline gelen Oh, kulübüne duyduğu bağlılığı bu kez uluslararası bir sahnede gösterdi.

Görüntüler sosyal medyada yayılınca siyah-beyazlı taraftarlar, oyuncunun milli forma altındayken bile kartal pençesini öne çıkarmasını sevinçle paylaştı.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
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