Erdoğan'dan Fon Soruşturması Açıklaması: 'Sorumluluğu Olan Kim Varsa Hesap Sorulacak'
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'tan dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlarken gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Erdoğan, yaşanan sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında ortaya çıktığını, sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacağını ve benzer bir sorunun yaşanmaması için yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi.
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"Sorumlulardan hesap sorulacak."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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