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Erdoğan'dan Fon Soruşturması Açıklaması: 'Sorumluluğu Olan Kim Varsa Hesap Sorulacak'

Erdoğan'dan Fon Soruşturması Açıklaması: 'Sorumluluğu Olan Kim Varsa Hesap Sorulacak'

Recep Tayyip Erdoğan SPK
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 19:09
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'tan dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlarken gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Erdoğan, yaşanan sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında ortaya çıktığını, sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacağını ve benzer bir sorunun yaşanmaması için yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi.

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"Sorumlulardan hesap sorulacak."

"Sorumlulardan hesap sorulacak."

Fon soruşturmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, 'Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk Borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı; bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim: Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii, sürecin, sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız' dedi.

Tutuklu sayısı 23'e çıktı.

Tutuklu sayısı 23'e çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 14'ünün tutuklanmasıyla, aralarında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız'ın da bulunduğu tutuklu sayısı 23'e yükseldi. Dosyada 63 şüpheli bulunurken bunlardan 14'ü hakkında yakalama kararı olduğu ve firari durumda oldukları öğrenildi. MASAK ile yürütülen çalışmalar kapsamında fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin lira dondurulurken, Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ile Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konuldu ve toplam tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.

131 fonda 455 bin 758 yatırımcı

131 fonda 455 bin 758 yatırımcı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. SPK'nın Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına dayanarak yaptığı açıklamaya göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcının parası bulunuyor. Tasfiye sürecinin yaklaşık 6 ay sürmesi beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında da fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili bir toplantı düzenlendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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