Dolandırıcıların Yeni Hedefi Fon Mağdurları! "Paramı Kurtarayım" Derken Elinizdekinden Olmayın

SPK'nın 23 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre tasfiye sürecine giren 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Kurul, yatırımcılardan yalnızca resmi kaynaklardan gelen açıklamaları dikkate almalarını istedi. Ancak bu büyüklükte bir mağduriyet, dolandırıcılar için de geniş bir hedef kitle anlamına geliyor.

Prof. Dr. Kırık'a göre yöntemin özü, parasını geri almak isteyen kişinin yaşadığı belirsizliği istismar etmek. Arayan kişi 'Paranızı geri alacağız', 'Dosyanızı sonuçlandıracağız' ya da 'Sigorta kapsamında ödeme alacaksınız' gibi cümlelerle güven kazanıyor, ardından danışmanlık, hukuki takip veya sigorta işlemi adı altında ödeme talep ediyor. Kırık, bunun ikinci bir mağduriyet riski doğurduğunu vurgulayarak durumu şöyle özetliyor: 'Vatandaşın korkusunu değil, bu kez umudunu kullanıyorlar.'

Dolandırıcılar ikna için bazı gerçek bilgilerden de yararlanıyor. Kişinin hangi fona yatırım yaptığını ya da yaklaşık ne kadar kaybettiğini biliyormuş gibi konuşup 'Sistemimizde dosyanızı görüyoruz' diyebiliyorlar. WhatsApp profilinde kurum logosu, sahte avukatlık bürosu isimleri, resmi evrakı andıran belgeler ve sahte ödeme bağlantıları da bu senaryonun parçası. Kırık'ın uyarısı net: 'Karşı tarafın sizin hakkınızda bazı gerçek bilgileri bilmesi, gerçekten yetkili olduğu anlamına gelmez.'

Bu bilgilerin kaynağı her olayda farklı olabiliyor. Açık kaynaklar, daha önce farklı yollarla elde edilmiş veri setleri ya da sosyal medya hesapları kullanılabiliyor. Çoğu zaman dolandırıcı küçük bir bilgiyle söze giriyor, 'Sizin de şu fonda yatırımınız vardı, değil mi?' diye soruyor ve aldığı her yanıtla elindeki tabloyu tamamlıyor. Kırık bu yönteme sosyal mühendislik adını veriyor. Yani ortada kırılan teknik bir sistem değil, manipüle edilen bir güven duygusu var.