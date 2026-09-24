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Dolandırıcıların Yeni Hedefi Fon Mağdurları! "Paramı Kurtarayım" Derken Elinizdekinden Olmayın

Dolandırıcıların Yeni Hedefi Fon Mağdurları! "Paramı Kurtarayım" Derken Elinizdekinden Olmayın

Dolandırıcılık SPK
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.09.2026 - 12:31
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Tasfiye edilen 131 fonda parası kalan yatırımcılar, bu kez 'iadeniz hazır' diyen dolandırıcıların hedefinde. Kendini avukat, finans danışmanı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, telefon ve WhatsApp üzerinden mağdurlara ulaşıp dosya açma ya da sigorta bahanesiyle yeniden para istiyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, TGRT Haber'e yaptığı değerlendirmede bu yeni tuzağın nasıl işlediğini ve dikkat edilmesi gereken işaretleri anlattı.

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Dolandırıcılar bu kez mağdurların korkusunu değil, paralarını geri alma umudunu kullanıyor.

Dolandırıcılar bu kez mağdurların korkusunu değil, paralarını geri alma umudunu kullanıyor.

SPK'nın 23 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre tasfiye sürecine giren 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Kurul, yatırımcılardan yalnızca resmi kaynaklardan gelen açıklamaları dikkate almalarını istedi. Ancak bu büyüklükte bir mağduriyet, dolandırıcılar için de geniş bir hedef kitle anlamına geliyor.

Prof. Dr. Kırık'a göre yöntemin özü, parasını geri almak isteyen kişinin yaşadığı belirsizliği istismar etmek. Arayan kişi 'Paranızı geri alacağız', 'Dosyanızı sonuçlandıracağız' ya da 'Sigorta kapsamında ödeme alacaksınız' gibi cümlelerle güven kazanıyor, ardından danışmanlık, hukuki takip veya sigorta işlemi adı altında ödeme talep ediyor. Kırık, bunun ikinci bir mağduriyet riski doğurduğunu vurgulayarak durumu şöyle özetliyor: 'Vatandaşın korkusunu değil, bu kez umudunu kullanıyorlar.'

Dolandırıcılar ikna için bazı gerçek bilgilerden de yararlanıyor. Kişinin hangi fona yatırım yaptığını ya da yaklaşık ne kadar kaybettiğini biliyormuş gibi konuşup 'Sistemimizde dosyanızı görüyoruz' diyebiliyorlar. WhatsApp profilinde kurum logosu, sahte avukatlık bürosu isimleri, resmi evrakı andıran belgeler ve sahte ödeme bağlantıları da bu senaryonun parçası. Kırık'ın uyarısı net: 'Karşı tarafın sizin hakkınızda bazı gerçek bilgileri bilmesi, gerçekten yetkili olduğu anlamına gelmez.'

Bu bilgilerin kaynağı her olayda farklı olabiliyor. Açık kaynaklar, daha önce farklı yollarla elde edilmiş veri setleri ya da sosyal medya hesapları kullanılabiliyor. Çoğu zaman dolandırıcı küçük bir bilgiyle söze giriyor, 'Sizin de şu fonda yatırımınız vardı, değil mi?' diye soruyor ve aldığı her yanıtla elindeki tabloyu tamamlıyor. Kırık bu yönteme sosyal mühendislik adını veriyor. Yani ortada kırılan teknik bir sistem değil, manipüle edilen bir güven duygusu var.

"Dosyanızı bugün kapatmazsanız paranız yanar" diyen kişiye güvenmeyin, önce resmi kanaldan doğrulayın.

"Dosyanızı bugün kapatmazsanız paranız yanar" diyen kişiye güvenmeyin, önce resmi kanaldan doğrulayın.

Kırık'a göre en belirgin uyarı işareti kesinlik ve aciliyet. 'İadeniz hazır', 'Dosyanız onaylandı', 'Bugün işlem yapmazsanız hakkınızı kaybedersiniz' gibi ifadeler, kişiye düşünme ve araştırma fırsatı bırakmadan ödeme yaptırmayı amaçlıyor. Hiç başvuru yapmadığınız bir süreç için 'dosyanız hazır' deniyorsa bu da ayrıca sorgulanmalı.

Talep edilen paranın adı da değişebiliyor: dosya açma ücreti, sigorta aktivasyon bedeli, hukuki takip ücreti, vergi ya da işlem masrafı. Kırık, isimden çok tek bir soruya odaklanılması gerektiğini söylüyor: Paranızı geri almak için önce sizden para isteniyor mu? 'SPK'dan arıyoruz', 'Hazine ve Maliye Bakanlığından dosyanızı takip ediyoruz' gibi cümleler, IBAN gönderilmesi, kart bilgisi ya da SMS doğrulama kodu istenmesi ve WhatsApp'tan gelen 'iadenizi kontrol edin' bağlantıları da ciddi alarm işaretleri arasında.

Böyle bir arama geldiğinde yapılacak ilk şey konuşmayı uzatmamak. Arayanın verdiği numara üzerinden değil, kurumun resmi internet sitesindeki iletişim bilgileri üzerinden doğrulama yapılmalı. Banka şifresi, kart bilgisi, SMS kodu, e-Devlet şifresi ve kimlik bilgileri hiçbir koşulda paylaşılmamalı.

Para gönderildiyse vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçmek gerekiyor. Telefon numarası, WhatsApp yazışmaları, IBAN bilgileri, dekontlar ve gönderilen bağlantılar silinmeden saklanmalı, ardından emniyete ya da Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmalı. Kırık'ın altını çizdiği nokta ise şu: 'Paramı geri alacağım' düşüncesiyle aceleyle karar vermemek ve süreçle ilgili bilgiyi yalnızca resmi kaynaklardan almak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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