Dolandırıcıların Yeni Hedefi Fon Mağdurları! "Paramı Kurtarayım" Derken Elinizdekinden Olmayın
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Tasfiye edilen 131 fonda parası kalan yatırımcılar, bu kez 'iadeniz hazır' diyen dolandırıcıların hedefinde. Kendini avukat, finans danışmanı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, telefon ve WhatsApp üzerinden mağdurlara ulaşıp dosya açma ya da sigorta bahanesiyle yeniden para istiyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, TGRT Haber'e yaptığı değerlendirmede bu yeni tuzağın nasıl işlediğini ve dikkat edilmesi gereken işaretleri anlattı.
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Dolandırıcılar bu kez mağdurların korkusunu değil, paralarını geri alma umudunu kullanıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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