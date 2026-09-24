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İş Hayatında Zor Günler Geçiren Ünlü İş İnsanı Bu Kez Boşanma Haberiyle Gündemde!

İş Hayatında Zor Günler Geçiren Ünlü İş İnsanı Bu Kez Boşanma Haberiyle Gündemde!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 13:10
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Murat Pilevneli ve Sanem Özgeren'in evliliğinden yeni bir haber var. Geçtiğimiz ay çiftin ayrı yaşamaya başladığı konuşulmuştu. Şimdi ise Özgeren'in evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurduğu öne sürülüyor. Gelişmeyi köşesine taşıyan Bülent Cankurt, Özgeren'in duruşma günü beklediğini yazdı. Çiftin boşanma nedenine ilişkin henüz kendilerinden bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Sabah/ Bülent Cankurt

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Murat Pilevneli, Türkiye'de çağdaş sanat denince akla gelen isimlerden biri.

Murat Pilevneli, Türkiye'de çağdaş sanat denince akla gelen isimlerden biri.

Kurucusu olduğu galeriler ve düzenlediği sergilerle sanat dünyasında uzun yıllardır adından söz ettiren Pilevneli, son dönemde ise sergilerden çok yaşadığı gelişmelerle gündemde. Aralık 2024'te Sanem Özgeren'le evlenen Pilevneli'nin özel hayatına dair yeni bir haber var.

Pilevneli'nin galerisini kapattığı haberi geçtiğimiz ay gündeme gelmişti.

Pilevneli'nin galerisini kapattığı haberi geçtiğimiz ay gündeme gelmişti.

Uzun yıllar sanat dünyasının önemli duraklarından biri olan galerisinin kapanması, Pilevneli'nin iş hayatında zor bir dönemden geçtiği yorumlarına neden olmuştu. Aynı günlerde Sanem Özgeren'in de ortak evlerinden ayrıldığı konuşulmuştu. Peş peşe gelen bu iki haberin ardından çiftin evliliğine ne olacağı merak ediliyordu.

Şimdiyse Sanem Özgeren'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Şimdiyse Sanem Özgeren'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre Özgeren, adli tatilin ardından mahkemeye başvurdu ve duruşma günü bekliyor. Bir süredir oğulları Can ile ayrı bir evde yaşadığı belirtilen Özgeren'in boşanma isteğinin Pilevneli'nin ticari sorunlarıyla bağlantılı olmadığı da Cankurt'un edindiği bilgiler arasında. Çiftten ayrılık nedenine dair bir açıklama gelmedi; boşanma henüz kesinleşmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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