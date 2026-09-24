İş Hayatında Zor Günler Geçiren Ünlü İş İnsanı Bu Kez Boşanma Haberiyle Gündemde!
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Murat Pilevneli ve Sanem Özgeren'in evliliğinden yeni bir haber var. Geçtiğimiz ay çiftin ayrı yaşamaya başladığı konuşulmuştu. Şimdi ise Özgeren'in evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurduğu öne sürülüyor. Gelişmeyi köşesine taşıyan Bülent Cankurt, Özgeren'in duruşma günü beklediğini yazdı. Çiftin boşanma nedenine ilişkin henüz kendilerinden bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Sabah/ Bülent Cankurt
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Murat Pilevneli, Türkiye'de çağdaş sanat denince akla gelen isimlerden biri.
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Pilevneli'nin galerisini kapattığı haberi geçtiğimiz ay gündeme gelmişti.
Şimdiyse Sanem Özgeren'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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