İş Hayatında Zor Günler Geçiren Ünlü İş İnsanı Bu Kez Boşanma Haberiyle Gündemde!

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre Özgeren, adli tatilin ardından mahkemeye başvurdu ve duruşma günü bekliyor. Bir süredir oğulları Can ile ayrı bir evde yaşadığı belirtilen Özgeren'in boşanma isteğinin Pilevneli'nin ticari sorunlarıyla bağlantılı olmadığı da Cankurt'un edindiği bilgiler arasında. Çiftten ayrılık nedenine dair bir açıklama gelmedi; boşanma henüz kesinleşmedi.