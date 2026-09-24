Seda Bakan'ın Parmak Arası Çizmelerinin Fiyatı Gündem Oldu!
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Seda Bakan bu kez oyunculuğuyla değil, ayakkabı tercihiyle gündemde. Katıldığı etkinlikte siyah blazer elbisesini sıra dışı bir çizmeyle tamamladı. İlk bakışta çizme gibi görünen modelin parmak arası açık tasarımı dikkat çekti. Ardından ayakkabı için paylaşılan fiyat konuşulmaya başladı: 58 bin 500 TL. Gelin çok konuşulan kombine yakından bakalım.
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Behzat Ç.'nin Eda'sı, Kardeş Payı'nın Feyyza'sı… Seda Bakan'ı yıllar içinde birbirinden farklı rollerde izledik.
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Tasarımın ardından fiyatı da gündeme geldi: Çizmenin bedeli 58 bin 500 TL olarak paylaşıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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