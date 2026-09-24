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Seda Bakan'ın Parmak Arası Çizmelerinin Fiyatı Gündem Oldu!

Seda Bakan'ın Parmak Arası Çizmelerinin Fiyatı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 12:42
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Seda Bakan bu kez oyunculuğuyla değil, ayakkabı tercihiyle gündemde. Katıldığı etkinlikte siyah blazer elbisesini sıra dışı bir çizmeyle tamamladı. İlk bakışta çizme gibi görünen modelin parmak arası açık tasarımı dikkat çekti. Ardından ayakkabı için paylaşılan fiyat konuşulmaya başladı: 58 bin 500 TL. Gelin çok konuşulan kombine yakından bakalım.

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Behzat Ç.'nin Eda'sı, Kardeş Payı'nın Feyyza'sı… Seda Bakan'ı yıllar içinde birbirinden farklı rollerde izledik.

Behzat Ç.'nin Eda'sı, Kardeş Payı'nın Feyyza'sı… Seda Bakan'ı yıllar içinde birbirinden farklı rollerde izledik.

Komediyle dram arasında rahatça geçiş yapan oyuncu, Zeytin Ağacı'ndaki Leyla karakteriyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Enerjik tavrıyla tanıdığımız Bakan, etkinliklerdeki kombinleriyle de zaman zaman dikkat çekiyor. Bu kez seçtiği siyah görünümde ise gözler doğrudan ayaklarına kaydı.

Seda Bakan, siyah blazer elbisesini diz altına uzanan parmak arası çizmelerle tamamladı.

Paylaşılan fotoğrafta çizmelerin bilekten aşağısı açık: Ayak parmakları görünürken deri bölüm parmak arasından geçiyor ve ince topukla birleşiyor. Kısacası bildiğimiz çizme formuyla parmak arası sandalet aynı tasarımda buluşmuş. Bakan'ın sade siyah elbisesinin yanında en çok konuşulan parça da bu oldu.

Tasarımın ardından fiyatı da gündeme geldi: Çizmenin bedeli 58 bin 500 TL olarak paylaşıldı.

Tasarımın ardından fiyatı da gündeme geldi: Çizmenin bedeli 58 bin 500 TL olarak paylaşıldı.

Magazin paylaşımında verilen bu rakam, modelin kendisi kadar dikkat çekti. Kimisi için cesur bir moda tercihi, kimisi için “Çizme mi sandalet mi?” dedirten bir tasarım… Seda Bakan'ın kombininin konuşulmasında açık burunlu görünümle yüksek fiyat etiketinin bir araya gelmesi etkili oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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