Seda Bakan'ın Parmak Arası Çizmelerinin Fiyatı Gündem Oldu!

Komediyle dram arasında rahatça geçiş yapan oyuncu, Zeytin Ağacı'ndaki Leyla karakteriyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Enerjik tavrıyla tanıdığımız Bakan, etkinliklerdeki kombinleriyle de zaman zaman dikkat çekiyor. Bu kez seçtiği siyah görünümde ise gözler doğrudan ayaklarına kaydı.

Seda Bakan, siyah blazer elbisesini diz altına uzanan parmak arası çizmelerle tamamladı.

Paylaşılan fotoğrafta çizmelerin bilekten aşağısı açık: Ayak parmakları görünürken deri bölüm parmak arasından geçiyor ve ince topukla birleşiyor. Kısacası bildiğimiz çizme formuyla parmak arası sandalet aynı tasarımda buluşmuş. Bakan'ın sade siyah elbisesinin yanında en çok konuşulan parça da bu oldu.