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Şener Şen'in Eski Eşini Meğer Hepimiz İzlemişiz: Ekmek Teknesi Detayı Şaşırttı!

Şener Şen'in Eski Eşini Meğer Hepimiz İzlemişiz: Ekmek Teknesi Detayı Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 12:22
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Şener Şen'in filmlerini defalarca izledik. Meğer özel hayatından tanıdık bir isim de o filmlerde karşımızdaymış! Usta oyuncunun eski eşi, yalnızca Ekmek Teknesi'nden hatırladığımız biri değil; Şen'le iki unutulmaz filmde de kamera karşısına geçmiş. İsmini duyunca “Ben bu oyuncuyu nereden tanıyorum?” diye düşünmeye başlayabilirsiniz. Gelin hafızamızı birlikte tazeleyelim.

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Şener Şen'i hangi rolüyle anlatmaya başlasak bir diğeri eksik kalacak. Tosun Paşa'dan Züğürt Ağa'ya, Muhsin Bey'den Eşkıya'ya uzanan bir film listesi var önümüzde.

Şener Şen'i hangi rolüyle anlatmaya başlasak bir diğeri eksik kalacak. Tosun Paşa'dan Züğürt Ağa'ya, Muhsin Bey'den Eşkıya'ya uzanan bir film listesi var önümüzde.

Yıllar geçse de repliklerini hatırladığımız, televizyonda denk gelince yeniden izlediğimiz filmlerin başrolü o. Bu yüzden Şener Şen'in kariyerine dair pek çok ayrıntıyı biliyoruz; özel hayatıysa kamera önündeki karakterleri kadar göz önünde değil.

Son günlerde yeniden konuşulan eski evliliği de izleyicilere küçük bir “Bir dakika, onu da mı tanıyoruz?” anı yaşattı. Çünkü eski eşi kendisi gibi bir oyuncu. Hatta birlikte çalıştıkları filmler, Şener Şen'in kariyerinin en sevilen yapımları arasında.

Şener Şen'in eski eşi, Ekmek Teknesi izleyicilerinin Ayhan Hanım olarak tanıdığı Sermin Hürmeriç.

Şener Şen'in eski eşi, Ekmek Teknesi izleyicilerinin Ayhan Hanım olarak tanıdığı Sermin Hürmeriç.

Hürmeriç'i yalnızca bu diziden hatırlıyorsanız bir de filmleri düşünün: Muhsin Bey'de Sevda'yı, Eşkıya'da ise Keje'yi canlandırmıştı. Özellikle Eşkıya'yı yeniden açıp izleyenler için Keje'nin, Baran'a hayat veren Şener Şen'in gerçek hayattaki eski eşi olduğunu öğrenmek ilginç bir ayrıntı. 

Sermin Hürmeriç adı ilk anda tanıdık gelmese bile oynadığı karakterleri söyleyince taşlar yerine oturuyor, değil mi? Ekmek Teknesi'ndeki Ayhan Hanım da bu listenin televizyon tarafındaki en bilinen rollerinden.

İkilinin yolları Muhsin Bey filminde kesişmişti. Ardından evlendiler ve yıllar sonra Eşkıya'da yeniden aynı filmde oynadılar.

İkilinin yolları Muhsin Bey filminde kesişmişti. Ardından evlendiler ve yıllar sonra Eşkıya'da yeniden aynı filmde oynadılar.

Şener Şen ile Sermin Hürmeriç 1989'da evlenmiş, 1997'de yollarını ayırma kararı almıştı.  Birlikte oynadıkları Muhsin Bey ve Eşkıya'ya bugün bakınca, kamera arkasında da ortak bir geçmişleri olduğunu bilmek filmleri başka bir gözle izletiyor. 

Bu hikaye yeni ortaya çıkmış bir evlilik sırrı değil; çiftin geçmişi daha önce de haber olmuştu. Fakat Ekmek Teknesi'nin Ayhan Hanım'ını, Eşkıya'nın Keje'sini ve Şener Şen'i aynı cümlede buluşturunca, hafızamızdaki üç ayrı yapım bir anda birbirine bağlanıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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