Şener Şen'in Eski Eşini Meğer Hepimiz İzlemişiz: Ekmek Teknesi Detayı Şaşırttı!
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Şener Şen'in filmlerini defalarca izledik. Meğer özel hayatından tanıdık bir isim de o filmlerde karşımızdaymış! Usta oyuncunun eski eşi, yalnızca Ekmek Teknesi'nden hatırladığımız biri değil; Şen'le iki unutulmaz filmde de kamera karşısına geçmiş. İsmini duyunca “Ben bu oyuncuyu nereden tanıyorum?” diye düşünmeye başlayabilirsiniz. Gelin hafızamızı birlikte tazeleyelim.
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Şener Şen'i hangi rolüyle anlatmaya başlasak bir diğeri eksik kalacak. Tosun Paşa'dan Züğürt Ağa'ya, Muhsin Bey'den Eşkıya'ya uzanan bir film listesi var önümüzde.
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Şener Şen'in eski eşi, Ekmek Teknesi izleyicilerinin Ayhan Hanım olarak tanıdığı Sermin Hürmeriç.
İkilinin yolları Muhsin Bey filminde kesişmişti. Ardından evlendiler ve yıllar sonra Eşkıya'da yeniden aynı filmde oynadılar.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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