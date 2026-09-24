Şener Şen'in Eski Eşini Meğer Hepimiz İzlemişiz: Ekmek Teknesi Detayı Şaşırttı!

Yıllar geçse de repliklerini hatırladığımız, televizyonda denk gelince yeniden izlediğimiz filmlerin başrolü o. Bu yüzden Şener Şen'in kariyerine dair pek çok ayrıntıyı biliyoruz; özel hayatıysa kamera önündeki karakterleri kadar göz önünde değil.

Son günlerde yeniden konuşulan eski evliliği de izleyicilere küçük bir “Bir dakika, onu da mı tanıyoruz?” anı yaşattı. Çünkü eski eşi kendisi gibi bir oyuncu. Hatta birlikte çalıştıkları filmler, Şener Şen'in kariyerinin en sevilen yapımları arasında.