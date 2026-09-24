Çocukken Yapılan Aşı Sol Kolumuzda Neden Yuvarlak Bir İz Bıraktı?
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Pek çok kişinin sol kolunun üst kısmında, çocukluktan kalma küçük ve yuvarlak bir iz bulunuyor. Diğer çocukluk aşılarından geriye hiçbir işaret kalmamışken bu iz, yıllar geçse de yerinde durmaya devam ediyor.
Peki, bu iz hangi aşıdan kalıyor ve neden hiç kaybolmuyor?
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Koldaki bu yuvarlak iz, büyük ölçüde verem hastalığına karşı uygulanan BCG aşısından kalıyor.
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İzin kalıcı olmasının nedeni, aşının diğer birçok aşıdan farklı olarak doğrudan derinin içine yapılması.
İzin büyüklüğü ya da hiç oluşmaması, aşının işe yarayıp yaramadığını tek başına göstermiyor.
Yaşça büyüklerin kolundaki benzer izin bir diğer olası kaynağı ise çiçek aşısı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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