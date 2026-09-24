Çocukken Yapılan Aşı Sol Kolumuzda Neden Yuvarlak Bir İz Bıraktı?

Pek çok kişinin sol kolunun üst kısmında, çocukluktan kalma küçük ve yuvarlak bir iz bulunuyor. Diğer çocukluk aşılarından geriye hiçbir işaret kalmamışken bu iz, yıllar geçse de yerinde durmaya devam ediyor.

Peki, bu iz hangi aşıdan kalıyor ve neden hiç kaybolmuyor?

Kaynak