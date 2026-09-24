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Telefonunuzun Gerçek Çekim Gücünü Öğrenmenin En Basit Yolu: Çubuklar Değil, dBm Değeri Konuşuyor

Telefonunuzun Gerçek Çekim Gücünü Öğrenmenin En Basit Yolu: Çubuklar Değil, dBm Değeri Konuşuyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 13:11
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Ekranın köşesindeki sinyal çubukları dolu görünse de aramanın bir anda düşmesi ya da internetin kilitlenmesi pek çok kullanıcının tanıdığı bir sorun. Oysa telefonların içinde, çekim gücünü gerçek değeriyle, yani dBm cinsinden gösteren gizli bir menü bulunuyor. iPhone'da tek bir kodla, Android'de ise birkaç dokunuşla açılan bu ekran, bulunduğunuz noktadaki sinyalin ne kadar sağlam olduğunu net bir rakamla ortaya koyuyor. 

Kaynak: Zeynep Şahin / Webtekno

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iPhone'da gizli ölçüm ekranını açmak için tuşlamanız gereken tek bir kod var: *3001#12345#*.

iPhone'da gizli ölçüm ekranını açmak için tuşlamanız gereken tek bir kod var: *3001#12345#*.

Yapmanız gereken, normal bir arama yapacakmış gibi Telefon uygulamasını açmak ve tuş takımına 3001#12345# yazmak. Yeşil arama tuşuna bastığınız anda arama başlamıyor; onun yerine Apple'ın teknisyenler için hazırladığı 'Field Test' (Saha Testi) modu, Türkçe arayüzdeki adıyla 'Gösterge Tablosu' açılıyor.

Ekranın üst kısmında bağlı olduğunuz operatör, ağ özellikleri ve hücre bilgileri yer alıyor. Asıl önemli kısım ise 'LTE' başlığının altında: PCI, RSRP, RSRQ, SINR0 ve SINR1 değerleri burada sıralanıyor. 5G'ye bağlıysanız ayrı bir '5G' başlığı çıkıyor, ancak orada yalnızca RSRP ve RSRQ görünüyor, SINR değeri gösterilmiyor.

Kaynaktaki örnek ekran görüntüsünde Vodafone TR hattında RSRP -100 dBm, RSRQ -16 dB, SINR0 ise 7.9 dB olarak ölçülmüş. Menü yalnızca okuma amaçlı; herhangi bir ayarı değiştirmiyor, uygulamadan çıktığınızda telefon normal haline dönüyor.

Bakmanız gereken rakam RSRP: Sıfıra ne kadar yakınsa, sinyal de o kadar güçlü.

Bakmanız gereken rakam RSRP: Sıfıra ne kadar yakınsa, sinyal de o kadar güçlü.

RSRP (Reference Signal Received Power), 4G ve 5G'de baz istasyonundan telefonunuza ulaşan ham sinyal gücünü dBm cinsinden gösteriyor. Değer her zaman eksi işaretli çıkıyor; bu yüzden -75, -95'ten çok daha iyi bir sonuç.

Webtekno'nun paylaştığı skalaya göre değerler şöyle okunuyor:

-60 ile -70 dBm arası: Çok güçlü

-70 ile -85 dBm arası: İyi

-85 ile -100 dBm arası: Orta

-100 ile -110 dBm arası: Zayıf

-110 dBm ve altı: Çok zayıf

Yani örnek ekrandaki -100 dBm, tam olarak 'orta' ile 'zayıf' arasındaki sınırda duruyor. Baz istasyonuna uzaklık, kalın beton duvarlar, bodrum katlar ve asansörler bu rakamı birkaç saniyede 10-15 dBm aşağı çekebiliyor. Evin içinde oda oda dolaşıp değeri takip etmek, çekimin en iyi olduğu köşeyi bulmanın en pratik yolu.

Android'de ise iş biraz daha karışık, çünkü her marka menüyü kendi bildiği yere saklıyor.

Android'de ise iş biraz daha karışık, çünkü her marka menüyü kendi bildiği yere saklıyor.

Android cihazlarda test kodları marka ve arayüze göre değişebiliyor. En garantili yol Ayarlar menüsü: Ayarlar > Telefon Hakkında > Durum adımlarını izlediğinizde (bazı modellerde 'Durum bilgileri' ya da 'SIM kart durumu' adıyla) sinyal gücü dBm cinsinden listeleniyor.

Kod sevenler için de bir seçenek var. Telefon uygulamasının tuş takımına ##4636## yazıldığında pek çok cihazda 'Test' menüsü açılıyor. Bu ekranda sinyal gücü hem dBm hem ASU cinsinden, kullanılan ağ türü ve SIM kartın bağlantı durumuyla birlikte anlık olarak görünüyor. Bazı üreticiler bu menüyü kapatmış olabiliyor; kod çalışmazsa Ayarlar yolu yine işinizi görüyor.

Uzmanların önemli bir uyarısı var: Bu menü, Android'in teknisyenler için hazırladığı bir tanı aracı. İçindeki bazı ayarlarla oynamak mobil bağlantıyı kesebiliyor, bu yüzden ekranı yalnızca okumak için kullanmak gerekiyor.

Ancak güçlü sinyal, tek başına kaliteli bir bağlantı anlamına gelmiyor.

Ancak güçlü sinyal, tek başına kaliteli bir bağlantı anlamına gelmiyor.

RSRP ne kadar iyi olursa olsun, bağlantının kalitesini iki değer daha belirliyor. RSRQ (Reference Signal Received Quality), şebekenin ne kadar kalabalık olduğunu gösteriyor. Bu değer de eksi işaretli ve sıfıra yaklaştıkça iyileşiyor; aynı baz istasyonuna bağlanan kullanıcı sayısı arttıkça, örneğin bir maç ya da konser çıkışında, belirgin şekilde düşüyor.

SINR ise sinyalin çevredeki parazit ve gürültüden ne kadar sıyrıldığını ölçüyor ve burada yüksek değer iyi demek. 10 dB üzeri mükemmel, 5 dB üzeri iyi, 0 dB üzeri kabul edilebilir sayılıyor. Örnek ekrandaki 7.9 dB'lik SINR0, zayıfa yakın RSRP'ye rağmen bağlantının hâlâ kullanılabilir olduğunu gösteriyor.

Tam dolu çubuklara rağmen sayfaların açılmaması ya da aramaların düşmesi de çoğu zaman buradan kaynaklanıyor. Bir dahaki sefere bağlantı takıldığında çubuklara değil bu üç rakama bakmak, sorunun telefonda mı yoksa şebekede mi olduğunu anlamayı mümkün kılacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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