Telefonunuzun Gerçek Çekim Gücünü Öğrenmenin En Basit Yolu: Çubuklar Değil, dBm Değeri Konuşuyor
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Ekranın köşesindeki sinyal çubukları dolu görünse de aramanın bir anda düşmesi ya da internetin kilitlenmesi pek çok kullanıcının tanıdığı bir sorun. Oysa telefonların içinde, çekim gücünü gerçek değeriyle, yani dBm cinsinden gösteren gizli bir menü bulunuyor. iPhone'da tek bir kodla, Android'de ise birkaç dokunuşla açılan bu ekran, bulunduğunuz noktadaki sinyalin ne kadar sağlam olduğunu net bir rakamla ortaya koyuyor.
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iPhone'da gizli ölçüm ekranını açmak için tuşlamanız gereken tek bir kod var: *3001#12345#*.
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Bakmanız gereken rakam RSRP: Sıfıra ne kadar yakınsa, sinyal de o kadar güçlü.
Android'de ise iş biraz daha karışık, çünkü her marka menüyü kendi bildiği yere saklıyor.
Ancak güçlü sinyal, tek başına kaliteli bir bağlantı anlamına gelmiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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