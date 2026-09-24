Telefonunuzun Gerçek Çekim Gücünü Öğrenmenin En Basit Yolu: Çubuklar Değil, dBm Değeri Konuşuyor

Yapmanız gereken, normal bir arama yapacakmış gibi Telefon uygulamasını açmak ve tuş takımına 3001#12345# yazmak. Yeşil arama tuşuna bastığınız anda arama başlamıyor; onun yerine Apple'ın teknisyenler için hazırladığı 'Field Test' (Saha Testi) modu, Türkçe arayüzdeki adıyla 'Gösterge Tablosu' açılıyor.

Ekranın üst kısmında bağlı olduğunuz operatör, ağ özellikleri ve hücre bilgileri yer alıyor. Asıl önemli kısım ise 'LTE' başlığının altında: PCI, RSRP, RSRQ, SINR0 ve SINR1 değerleri burada sıralanıyor. 5G'ye bağlıysanız ayrı bir '5G' başlığı çıkıyor, ancak orada yalnızca RSRP ve RSRQ görünüyor, SINR değeri gösterilmiyor.

Kaynaktaki örnek ekran görüntüsünde Vodafone TR hattında RSRP -100 dBm, RSRQ -16 dB, SINR0 ise 7.9 dB olarak ölçülmüş. Menü yalnızca okuma amaçlı; herhangi bir ayarı değiştirmiyor, uygulamadan çıktığınızda telefon normal haline dönüyor.