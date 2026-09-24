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Uzak Şehir'e Katılmakta Tereddüt Eden Müfit Kayacan'ı Ozan Akbaba'nın Tek Telefonu İkna Etmiş

Uzak Şehir'e Katılmakta Tereddüt Eden Müfit Kayacan'ı Ozan Akbaba'nın Tek Telefonu İkna Etmiş

Kanal D yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 13:35
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Ecmel karakterine hayat veren Müfit Kayacan, diziye nasıl dahil olduğunu anlattı. Meğer rol teklifi geldiğinde tereddütte kalmış. Onu ikna eden isim ise dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba olmuş.

KAYNAK: Ne Olursan Ol Rahat Ol

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ozan Akbaba'nın "Bizimle ol" telefonu, Müfit Kayacan'ın kararını değiştirdi.

Ozan Akbaba'nın "Bizimle ol" telefonu, Müfit Kayacan'ın kararını değiştirdi.

Sibel Arna'nın sunduğu Ne Olursan Ol Rahat Ol programına konuk olan Müfit Kayacan, Uzak Şehir sürecinin perde arkasını da paylaştı. Sunucunun 'Ozan Akbaba sizi bir telefonla arayıp 'Gidelim abi' demiş, sizin kafanızda soru işaretleri varken. O telefon çok kıymetliydi, değil mi?' sorusu üzerine Kayacan, o anı unutamadığını söyledi.

Kayacan'ın aktardığına göre Akbaba ona şunları söyledi: 'Beraber olalım lütfen. Sen biraz düşünüyormuşsun, karar verememişsin. Bizimle ol.'

Müfit Kayacan ile Ozan Akbaba'nın dostluğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dayanıyor.

Müfit Kayacan ile Ozan Akbaba'nın dostluğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dayanıyor.

Müfit Kayacan'a göre bu davetin bu kadar etkili olmasının bir sebebi vardı. İki oyuncu daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ve bir sinema filminde birlikte çalışmıştı. Kayacan, aralarındaki bağı 'kardeşlik' olarak tanımladı. Öyle ki Ozan Akbaba'nın düğünü için Kalkan'dan kalkıp gelmek istediğini, ona o kadar yakın hissettiğini anlattı.

Oyuncu, 'enerji, sinerji, sihir' diye tarif ettiği bu durumun birbirine yürekten inanmakla ilgili olduğunu söyledi. Bunu Ozan Akbaba'ya da sık sık dile getirdiğini, farklı yerlerde de anlattığını ekledi. Kendisi için bunun 'çok büyük şans' olduğunu vurguladı.

Uzak Şehir'in Ecmel'i Müfit Kayacan'ın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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