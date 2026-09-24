Uzak Şehir'e Katılmakta Tereddüt Eden Müfit Kayacan'ı Ozan Akbaba'nın Tek Telefonu İkna Etmiş

Sibel Arna'nın sunduğu Ne Olursan Ol Rahat Ol programına konuk olan Müfit Kayacan, Uzak Şehir sürecinin perde arkasını da paylaştı. Sunucunun 'Ozan Akbaba sizi bir telefonla arayıp 'Gidelim abi' demiş, sizin kafanızda soru işaretleri varken. O telefon çok kıymetliydi, değil mi?' sorusu üzerine Kayacan, o anı unutamadığını söyledi.

Kayacan'ın aktardığına göre Akbaba ona şunları söyledi: 'Beraber olalım lütfen. Sen biraz düşünüyormuşsun, karar verememişsin. Bizimle ol.'