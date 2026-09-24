Uzak Şehir'e Katılmakta Tereddüt Eden Müfit Kayacan'ı Ozan Akbaba'nın Tek Telefonu İkna Etmiş
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Ecmel karakterine hayat veren Müfit Kayacan, diziye nasıl dahil olduğunu anlattı. Meğer rol teklifi geldiğinde tereddütte kalmış. Onu ikna eden isim ise dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba olmuş.
KAYNAK: Ne Olursan Ol Rahat Ol
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Ozan Akbaba'nın "Bizimle ol" telefonu, Müfit Kayacan'ın kararını değiştirdi.
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Müfit Kayacan ile Ozan Akbaba'nın dostluğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dayanıyor.
Uzak Şehir'in Ecmel'i Müfit Kayacan'ın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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