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Uzak Şehir'in Ecmel'i Müfit Kayacan'ın Sapsarı Dişlerinin Sırrı Ortaya Çıktı

Uzak Şehir'in Ecmel'i Müfit Kayacan'ın Sapsarı Dişlerinin Sırrı Ortaya Çıktı

Kanal D yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 13:55
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Uzak Şehir'de iki sezondur Ecmel karakterine hayat veren Müfit Kayacan, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Gerçekte bembeyaz dişleri olan oyuncu, Ecmel'in sapsarı dişlerinin nasıl o hale getirildiğini anlattı. Meğer dişler makyaj ekibi tarafından özel bir kimya boyasıyla boyanıyormuş. Üstelik bu boya hiç de kolay çıkmıyor.

KAYNAK: Ne Olursan Ol Rahat Ol

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Uzak Şehir'in kötü karakteri Ecmel'in sarı dişlerinin sırrı ortaya çıktı.

Uzak Şehir'in kötü karakteri Ecmel'in sarı dişlerinin sırrı ortaya çıktı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Ecmel'in sarı dişleri iki sezondur izleyicilerin gözünden kaçmıyor. Ecmel karakterine hayat veren Müfit Kayacan, Sibel Arna'nın programına konuk oldu ve en çok merak edilen soruyu yanıtladı: Ecmel'in dişleri nasıl o hale geliyor?

Sunucu Sibel Arna'nın 'Görüyorum inci gibi bembeyaz dişleriniz var ama dizide sapsarı, sanki kan içmişsiniz gibi duruyor' sözleri üzerine Müfit Kayacan, bu soruyla sık sık karşılaştığını söyledi.  Kayacan'a göre bir karakteri oluştururken fiziksel görünüm de en az oyunculuk kadar önemli. Aynaya baktığında karşısına çıkan o görüntünün, Ecmel'in kötülük ifadesini tamamladığını söyledi.

Dişlerin nasıl boyandığı sorusuna ise net bir cevap verdi: 'Onun özel bir kimya boyası var.' 

Uzak Şehir'de Ecmel'in sarı dişleri için özel makyaj yapılıyormuş!

Uzak Şehir'de Ecmel'in sarı dişleri için özel makyaj yapılıyormuş!

Müfit Kayacan'ın anlattığına göre bu süreç zaman zaman sette küçük telaşlara da yol açıyor. Oyuncu, dişlerin boyanmasının bazen unutulduğunu söyledi. Böyle anlarda makyajda hazırlanıp sete gönderildikten sonra ekipten biri arkasından koşarak gelip dişlerini boyuyormuş.

Peki bu boya kolay çıkıyor mu? Kayacan'ın cevabı kısa oldu: 'Yok, kolay çıkmıyor.' Sibel Arna'nın 'Habire fırçalıyorsunuz o zaman' yorumuna da gülerek karşılık verdi.

Oyuncu, boyayı temizlemeyi zaman zaman kendisinin de unuttuğunu itiraf etti. Set bittikten sonra yemekteyken ya da biriyle fotoğraf çektirirken dişlerinin hâlâ sarı olduğunu fark ettiği anlar oluyormuş. Üstelik bu görüntü karakterle o kadar özdeşleşmiş ki, Kayacan'ın deyimiyle seyircinin bir kısmı onu artık 'namıdiğer sarı dişli Ecmel' olarak tanıyor.

Ecmel'in dişleri daha önce de sosyal medyada gündem olmuştu. Bir diş hekimi TikTok'ta paylaştığı videoda, dişlere özel bir boyayla sarı, kahverengi ve siyah tonların uygulandığını öne sürmüştü. Bu kez ise sırrı karakterin kendisi, yani Müfit Kayacan anlattı. Aynı programda Kayacan, Fidan'ın 'Git dişlerini fırçala' repliğinin de İlkay Kayku'nun doğaçlaması olduğunu açıklamıştı.

Uzak Şehir'in Ecmel'i Müfit Kayacan'ın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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