Uzak Şehir'in Ecmel'i Müfit Kayacan'ın Sapsarı Dişlerinin Sırrı Ortaya Çıktı
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Uzak Şehir'de iki sezondur Ecmel karakterine hayat veren Müfit Kayacan, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Gerçekte bembeyaz dişleri olan oyuncu, Ecmel'in sapsarı dişlerinin nasıl o hale getirildiğini anlattı. Meğer dişler makyaj ekibi tarafından özel bir kimya boyasıyla boyanıyormuş. Üstelik bu boya hiç de kolay çıkmıyor.
KAYNAK: Ne Olursan Ol Rahat Ol
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Uzak Şehir'in kötü karakteri Ecmel'in sarı dişlerinin sırrı ortaya çıktı.
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Uzak Şehir'de Ecmel'in sarı dişleri için özel makyaj yapılıyormuş!
Uzak Şehir'in Ecmel'i Müfit Kayacan'ın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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