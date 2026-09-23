Uzak Şehir'in Ecmel'i Müfit Kayacan'ın Sapsarı Dişlerinin Sırrı Ortaya Çıktı

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Ecmel'in sarı dişleri iki sezondur izleyicilerin gözünden kaçmıyor. Ecmel karakterine hayat veren Müfit Kayacan, Sibel Arna'nın programına konuk oldu ve en çok merak edilen soruyu yanıtladı: Ecmel'in dişleri nasıl o hale geliyor?

Sunucu Sibel Arna'nın 'Görüyorum inci gibi bembeyaz dişleriniz var ama dizide sapsarı, sanki kan içmişsiniz gibi duruyor' sözleri üzerine Müfit Kayacan, bu soruyla sık sık karşılaştığını söyledi. Kayacan'a göre bir karakteri oluştururken fiziksel görünüm de en az oyunculuk kadar önemli. Aynaya baktığında karşısına çıkan o görüntünün, Ecmel'in kötülük ifadesini tamamladığını söyledi.

Dişlerin nasıl boyandığı sorusuna ise net bir cevap verdi: 'Onun özel bir kimya boyası var.'