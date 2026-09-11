Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, Uzak Şehir'in Yeni Sezonunu Anlattı
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Uzak Şehir'in 3. sezonu için geri sayım sürerken Alya ve Cihan'dan yeni sezona dair ilk ipuçları geldi. Sinem Ünsal, Alya ile Cihan'ın ilişkisinde ilk sezonun ihtirasını yeniden görebileceğimizi söylerken Ozan Akbaba ise seyirciyi “sürprizli, çok heyecanlı ve biraz ters köşeli” bir sezonun beklediğini söyledi.
KAYNAK: Ay Yapım/ YouTube
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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