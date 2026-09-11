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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, Uzak Şehir'in Yeni Sezonunu Anlattı

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, Uzak Şehir'in Yeni Sezonunu Anlattı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2026 - 22:10
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Uzak Şehir'in 3. sezonu için geri sayım sürerken Alya ve Cihan'dan yeni sezona dair ilk ipuçları geldi. Sinem Ünsal, Alya ile Cihan'ın ilişkisinde ilk sezonun ihtirasını yeniden görebileceğimizi söylerken Ozan Akbaba ise seyirciyi “sürprizli, çok heyecanlı ve biraz ters köşeli” bir sezonun beklediğini söyledi.

KAYNAK: Ay Yapım/ YouTube

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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesinde Uzak Şehir'in Alya ve Cihan'ı Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba kamera karşısına geçerek merak edilen soruları yanıtladı. Sinem Ünsal, yeni sezonda Alya'nın nasıl bir yol izleyeceğine dair önemli ipuçları verdi. Ünsal, spoiler vermekten kaçınırken Alya'nın yine kendi doğrularından şaşmayacağını ancak bu kez daha fazla mantığıyla hareket edebileceğini söyledi. Asıl dikkat çeken açıklaması ise Alya ve Cihan'ın aşkıyla ilgili oldu. Sinem Ünsal, ikilinin ilişkisinde yeni sezonda ilk sezonun ihtirasını yeniden hissedebileceğimizi belirterek Alya ve Cihan'ın kendilerine has aşklarına daha uygun bir döneme gireceğinin sinyalini verdi.

Ozan Akbaba ise yeni sezon konusunda fazla detay vermese de seyircinin beklentisini yükseltecek üç kelime kullandı. Akbaba, Uzak Şehir'in 3. sezonunu “sürprizli, çok heyecanlı ve biraz ters köşeli” sözleriyle anlattı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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