Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, Uzak Şehir'in Yeni Sezonunu Anlattı

Yeni sezon öncesinde Uzak Şehir'in Alya ve Cihan'ı Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba kamera karşısına geçerek merak edilen soruları yanıtladı. Sinem Ünsal, yeni sezonda Alya'nın nasıl bir yol izleyeceğine dair önemli ipuçları verdi. Ünsal, spoiler vermekten kaçınırken Alya'nın yine kendi doğrularından şaşmayacağını ancak bu kez daha fazla mantığıyla hareket edebileceğini söyledi. Asıl dikkat çeken açıklaması ise Alya ve Cihan'ın aşkıyla ilgili oldu. Sinem Ünsal, ikilinin ilişkisinde yeni sezonda ilk sezonun ihtirasını yeniden hissedebileceğimizi belirterek Alya ve Cihan'ın kendilerine has aşklarına daha uygun bir döneme gireceğinin sinyalini verdi.

Ozan Akbaba ise yeni sezon konusunda fazla detay vermese de seyircinin beklentisini yükseltecek üç kelime kullandı. Akbaba, Uzak Şehir'in 3. sezonunu “sürprizli, çok heyecanlı ve biraz ters köşeli” sözleriyle anlattı.