Makarnayla İlgisi Yok: Öğleden Sonra Neden Uykumuz Geliyor?

Saat 14.00 civarı göz kapakları ağırlaşıyor ve çoğumuz suçu öğle yemeğindeki pilava ya da ekmeğe atıp bir kahve daha içiyoruz. Oysa bilim insanlarına göre bu ağırlığın asıl sebebi tabaktakiler olmayabilir.

Yeni bakış açısı, beynin derinliklerindeki birkaç milimetrelik bir bölgeyi ve günde iki kez tekrarlanan doğal bir ritmi işaret ediyor. Uzmanlar ideal şekerleme süresini ve şekerleme yapamayanlar için basit bir alternatifi de açıklıyor.

Kaynak