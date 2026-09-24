Makarnayla İlgisi Yok: Öğleden Sonra Neden Uykumuz Geliyor?
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Saat 14.00 civarı göz kapakları ağırlaşıyor ve çoğumuz suçu öğle yemeğindeki pilava ya da ekmeğe atıp bir kahve daha içiyoruz. Oysa bilim insanlarına göre bu ağırlığın asıl sebebi tabaktakiler olmayabilir.
Yeni bakış açısı, beynin derinliklerindeki birkaç milimetrelik bir bölgeyi ve günde iki kez tekrarlanan doğal bir ritmi işaret ediyor. Uzmanlar ideal şekerleme süresini ve şekerleme yapamayanlar için basit bir alternatifi de açıklıyor.
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Öğle saatlerinden sonra neden uykumuz gelir?
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Makarna ve ekmeğin uyku yaptığı iddiası 1970'lerde farelerle yapılan bir deneye dayanıyor
Uzmanlara göre ideal şekerleme 10-20 dakika, 30 dakikalık yürüyüş de benzer etki yapıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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