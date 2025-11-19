onedio
Bilim Dünyası Heyecanlı: Yaşlanmayı Frenleyen Yeni Bağışıklık Hücresi Keşfedildi!

Dilara Bağcı Peker
19.11.2025 - 18:52

Yaşlanmanın önlenmesi hatta durdurulması muhtemelen birçok kişinin hayali. Artık bu hayal yavaş yavaş gerçek oluyor! Negev Ben-Gurion Üniversitesi’nden bir ekip, yaşla birlikte biriken ve dokularda hasara neden olarak yaşamı yavaş yavaş durma noktasına getiren zararlı hücreleri 'yok etmenin' bir yolunu keşfetti. 

CD4-Eomes olarak adlandırılan hücreler, yaşlanma sinyalleri aldığı zaman bu zararlı dokuları hedef alarak birer “savaşçıya” dönüşüyor!

Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme!

Negev Ben-Gurion Üniversitesi’nden bir ekip, yaşla birlikte vücudumuzda biriken ve dokularda hasara neden olarak yaşamımızı yavaş yavaş durma noktasına getiren zararlı hücreleri yok etmenin bir yolunu keşfetti. Araştırma ekibi, vücutta biyolojik yaşlanma tespit edildiğinde 'CD4 T' bağışıklık hücrelerinin bu zararlı dokuları bertaraf ettiğini ortaya çıkardı.

CD4-Eomes olarak adlandırılan bu yeni hücreler daha önce de gözlemlenmişti. Ancak yapılan bu son çalışma, CD4 T hücreleriyle diğer zararlı hücrelerin ne kadar yakından ilişkili olduğunu ilk kez ortaya koydu.

Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün olabilir.

Araştırmacılar, yayımladıkları makalede “Bulgularımız, CD4-Eomes hücrelerinin doku yaşlanmasını düzenlemedeki temel rolünü ve bunun yaşa bağlı hastalıklar ile uzun ömür üzerindeki etkilerini gösteriyor.” ifadelerine yer verdi.

Senesans hücreleri, bölünme yeteneğini kaybetmiş ancak çevrelerinde iltihaplanma başlatan maddeler salgılayan “zombi hücreler” olarak tanımlanıyor. Araştırma ekibi, genç farelerden alınan CD4 T hücrelerini hem genç hem yaşlı farelere aktardı ve iki önemli sonuca ulaştı:

  • CD4-Eomes hücreleri, yaşlanmış hücrelerin varlığıyla harekete geçti. (Sanki bağışıklık sistemi yaklaşan iltihaplanma riskini algılıyor ve buna göre uyum sağlıyordu.)

  • Fareler genetik olarak CD4-Eomes hücrelerinden yoksun bırakıldığında, yaşlanmış hücrelerde artış görüldü. Bu ise CD4-Eomes bağışıklık hücrelerinin yaşlanmış hücreleri kontrol altında tuttuğuna dair doğrudan bir kanıt niteliği taşıyor.

Bilim insanları şimdi bu mekanizmaların insanlarda da geçerli olup olmadığını doğrulamayı planlıyor. 

Gelecekte bu hücrelerin artırılmasıyla biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün olabilir!

