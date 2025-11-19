Bilim Dünyası Heyecanlı: Yaşlanmayı Frenleyen Yeni Bağışıklık Hücresi Keşfedildi!

Negev Ben-Gurion Üniversitesi’nden bir ekip, yaşla birlikte vücudumuzda biriken ve dokularda hasara neden olarak yaşamımızı yavaş yavaş durma noktasına getiren zararlı hücreleri yok etmenin bir yolunu keşfetti. Araştırma ekibi, vücutta biyolojik yaşlanma tespit edildiğinde 'CD4 T' bağışıklık hücrelerinin bu zararlı dokuları bertaraf ettiğini ortaya çıkardı.

CD4-Eomes olarak adlandırılan bu yeni hücreler daha önce de gözlemlenmişti. Ancak yapılan bu son çalışma, CD4 T hücreleriyle diğer zararlı hücrelerin ne kadar yakından ilişkili olduğunu ilk kez ortaya koydu.