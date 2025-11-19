Bilim Dünyası Heyecanlı: Yaşlanmayı Frenleyen Yeni Bağışıklık Hücresi Keşfedildi!
Yaşlanmanın önlenmesi hatta durdurulması muhtemelen birçok kişinin hayali. Artık bu hayal yavaş yavaş gerçek oluyor! Negev Ben-Gurion Üniversitesi’nden bir ekip, yaşla birlikte biriken ve dokularda hasara neden olarak yaşamı yavaş yavaş durma noktasına getiren zararlı hücreleri 'yok etmenin' bir yolunu keşfetti.
CD4-Eomes olarak adlandırılan hücreler, yaşlanma sinyalleri aldığı zaman bu zararlı dokuları hedef alarak birer “savaşçıya” dönüşüyor!
Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme!
Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün olabilir.
