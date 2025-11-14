onedio
2004’ten Beri Yasak: Türkiye'de Etli Çiğ Köfte Satışını Bitiren Zehirlenme Vakası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 16:22

Türkiye’de 7’den 70’e herkesin severek tükettiği geleneksel lezzetlerimizden çiğ köftenin etli hali, 2004 yılından bu yana yasak. Bu yasağın arkasında ise ülke tarihinin en büyük gıda kaynaklı parazit salgınlarından biri bulunuyor. Peki etli çiğ köftenin 20 yılı aşkın süredir yasaklı olmasının gerçek nedeni ne?

2004 yılında İzmir'de yaşanan bu ciddi sağlık krizinin merkezinde, Vanlı Nusret Usta adlı bir satıcının hazırladığı çiğ köfteler bulunuyordu.

Maalesef, usta tarafından domuz eti kullanılarak hazırlanan bu ürünler, yaklaşık 1500 kişinin hastalanmasına neden olmuştu. Domuz etinden insanlara bulaşan 'Trichinella spiralis' parazitinin yol açtığı bu enfeksiyon dalgası, dünya tıp literatürüne en büyük trişinellozis salgını olarak geçmişti. Bu elim olayın ardından, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Türkiye genelinde çiğ köftede et kullanımını tamamen yasakladı.

Yargı sürecinde "Eşime de yediriyordum" gibi ilginç bir savunma yapan Nusret Usta, tutuklanarak cezalandırılmıştı.

Ancak salgının etkisi sadece adli süreçle sınırlı kalmamıştı. Olay, çiğ et tüketiminin yaygın olmadığı ABD ve Avrupa dahil olmak üzere, uluslararası tıp dünyasının da büyük ilgisini çekmişti. Hastaların incelemesi için yabancı doktorlar Türkiye’ye gelirken, teşhis amaçlı kan örnekleri İtalya'ya gönderilmişti.

Trichinella spiralis, çiğ veya az pişmiş et tüketimi, özellikle de domuz eti ile bulaşan küçük bir yuvarlak solucandır. Mide asidinden etkilenmeyip bağırsaklarda olgunlaşan larvalar, kan yoluyla kas dokularına yerleşir. Bu durum; şiddetli kas ağrısı (miyalji), ateş, halsizlik ve dolaşım sistemi sorunlarına yol açar. Tanı, kan testlerinde eozinofili gibi bulgularla konulur. Erişkin parazitler ilaçla tedavi edilse de, kaslara yerleşen larvalar için maalesef henüz kesin bir tedavi bulunmamaktadır.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
