2004’ten Beri Yasak: Türkiye'de Etli Çiğ Köfte Satışını Bitiren Zehirlenme Vakası

Ancak salgının etkisi sadece adli süreçle sınırlı kalmamıştı. Olay, çiğ et tüketiminin yaygın olmadığı ABD ve Avrupa dahil olmak üzere, uluslararası tıp dünyasının da büyük ilgisini çekmişti. Hastaların incelemesi için yabancı doktorlar Türkiye’ye gelirken, teşhis amaçlı kan örnekleri İtalya'ya gönderilmişti.

Trichinella spiralis, çiğ veya az pişmiş et tüketimi, özellikle de domuz eti ile bulaşan küçük bir yuvarlak solucandır. Mide asidinden etkilenmeyip bağırsaklarda olgunlaşan larvalar, kan yoluyla kas dokularına yerleşir. Bu durum; şiddetli kas ağrısı (miyalji), ateş, halsizlik ve dolaşım sistemi sorunlarına yol açar. Tanı, kan testlerinde eozinofili gibi bulgularla konulur. Erişkin parazitler ilaçla tedavi edilse de, kaslara yerleşen larvalar için maalesef henüz kesin bir tedavi bulunmamaktadır.