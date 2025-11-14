2004’ten Beri Yasak: Türkiye'de Etli Çiğ Köfte Satışını Bitiren Zehirlenme Vakası
Türkiye’de 7’den 70’e herkesin severek tükettiği geleneksel lezzetlerimizden çiğ köftenin etli hali, 2004 yılından bu yana yasak. Bu yasağın arkasında ise ülke tarihinin en büyük gıda kaynaklı parazit salgınlarından biri bulunuyor. Peki etli çiğ köftenin 20 yılı aşkın süredir yasaklı olmasının gerçek nedeni ne?
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2004 yılında İzmir'de yaşanan bu ciddi sağlık krizinin merkezinde, Vanlı Nusret Usta adlı bir satıcının hazırladığı çiğ köfteler bulunuyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yargı sürecinde "Eşime de yediriyordum" gibi ilginç bir savunma yapan Nusret Usta, tutuklanarak cezalandırılmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın