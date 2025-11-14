onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yüzyıllık Gelenek: İngiliz Avukatların Hala Peruk Takmasının Altında Yatan İlginç Sebep

Yüzyıllık Gelenek: İngiliz Avukatların Hala Peruk Takmasının Altında Yatan İlginç Sebep

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 12:34

Beyaz kıvırcık peruklar, yüzyıllardır İngiliz hukuk sisteminin en dikkat çekici sembollerinden biri olmayı sürdürüyor. Modern mahkeme salonlarında kimi zaman tuhaf görünseler de, bu geleneksel aksesuarlar yalnızca bir moda unsuru değil; köklü bir tarihin güçlü simgesi olarak kabul ediliyor. Peki bu peruklar günümüzde neden hala bu kadar yaygın olarak kullanılıyor?

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Perukların mahkeme salonuna girişi, 17. yüzyılın ortalarındaki popüler bir moda akımına dayanır.

Perukların mahkeme salonuna girişi, 17. yüzyılın ortalarındaki popüler bir moda akımına dayanır.

Bu dönemde, frengi gibi hastalıkların saç dökülmesine neden olmasıyla peruk takma geleneği yaygınlaştı. Fransa Kralı XIV. Louis'in popülerleştirdiği bu moda, İngiltere Kralı II. Charles tarafından da benimsenince peruklar üst sınıflar için bir statü ve sofistike işareti haline geldi. O dönemde, yargıç ve avukatların giyimlerinin saray kıyafetlerine benzemesi kuralı getirildi. Bu nedenle, peruklar hızla mahkeme kıyafetinin bir parçası oldu ve 1685 civarında resmiyet kazanarak zorunlu hale geldi.

Günümüzde bu geleneğin sürdürülmesinin temel nedenlerinden biri, "hukukun tarafsızlığı" olgusunu pekiştirmektir.

Günümüzde bu geleneğin sürdürülmesinin temel nedenlerinden biri, "hukukun tarafsızlığı" olgusunu pekiştirmektir.

Peruk ve cübbe giymek, avukatın bireysel kimliğini geri plana iter. Böylece, davanın kişisel çatışmalardan ziyade, sadece yasa ve deliller üzerinden ilerlediği vurgulanır. Anonim bir imaj yaratılarak, avukatın şahsi görüşlerinin veya fiziksel özelliklerinin yargılama sürecini etkilemesi engellenmek istenir. Ayrıca peruklar, mahkeme ortamına ciddi, resmi ve ağırbaşlı bir hava katarak hukuki süreçlerin önemini ve ciddiyetini hem katılımcılara hem de halka görsel olarak hatırlatır.

Peruk, aynı zamanda ortak hukukun zengin ve uzun süreli mirasının bir sembolüdür.

Peruk, aynı zamanda ortak hukukun zengin ve uzun süreli mirasının bir sembolüdür.

Bu geleneği sürdürmek, geçmiş nesillerin hukuki mirasına duyulan saygıyı gösterir. Peruk takmamak, bazı durumlarda mahkemeye karşı bir saygısızlık olarak bile algılanabilir. Ancak günümüzde bazı sivil ve aile mahkemelerinde peruk zorunluluğu kalkmış olsa da, özellikle ceza davalarında bu gelenek statü ve profesyonelliğin bir işareti olarak güçlü bir şekilde devam etmektedir.

Bu tarihi geleneğin modern hukuk sisteminde yeri olup olmadığı tartışılmaya devam etse de, peruklar İngiliz adaletinin simgesel bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın