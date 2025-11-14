Yüzyıllık Gelenek: İngiliz Avukatların Hala Peruk Takmasının Altında Yatan İlginç Sebep
Beyaz kıvırcık peruklar, yüzyıllardır İngiliz hukuk sisteminin en dikkat çekici sembollerinden biri olmayı sürdürüyor. Modern mahkeme salonlarında kimi zaman tuhaf görünseler de, bu geleneksel aksesuarlar yalnızca bir moda unsuru değil; köklü bir tarihin güçlü simgesi olarak kabul ediliyor. Peki bu peruklar günümüzde neden hala bu kadar yaygın olarak kullanılıyor?
Perukların mahkeme salonuna girişi, 17. yüzyılın ortalarındaki popüler bir moda akımına dayanır.
Günümüzde bu geleneğin sürdürülmesinin temel nedenlerinden biri, "hukukun tarafsızlığı" olgusunu pekiştirmektir.
Peruk, aynı zamanda ortak hukukun zengin ve uzun süreli mirasının bir sembolüdür.
