Yüzyıllık Gelenek: İngiliz Avukatların Hala Peruk Takmasının Altında Yatan İlginç Sebep

Bu geleneği sürdürmek, geçmiş nesillerin hukuki mirasına duyulan saygıyı gösterir. Peruk takmamak, bazı durumlarda mahkemeye karşı bir saygısızlık olarak bile algılanabilir. Ancak günümüzde bazı sivil ve aile mahkemelerinde peruk zorunluluğu kalkmış olsa da, özellikle ceza davalarında bu gelenek statü ve profesyonelliğin bir işareti olarak güçlü bir şekilde devam etmektedir.

Bu tarihi geleneğin modern hukuk sisteminde yeri olup olmadığı tartışılmaya devam etse de, peruklar İngiliz adaletinin simgesel bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.