Onların Kırmızı Çizgisi: İtalyanlar Spagettiyi Neden Asla Kırmaz?

Spagetti kırıldığında farklı uzunlukta parçalar oluşur ve bu durum, makarnanın al dente (dişe dokunur) kıvamında eşit pişmesini zorlaştırır. Oysa tam uzunluktaki spagetti, sosu tüm yüzeyine daha dengeli bir şekilde taşır ve onunla mükemmel bir şekilde bütünleşir.

Özetle, spagettiyi kırmamak, İtalyanlar için bir kuraldan çok, lezzeti, geleneği ve estetiği birleştiren bir mutfak felsefesidir.