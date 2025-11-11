Onların Kırmızı Çizgisi: İtalyanlar Spagettiyi Neden Asla Kırmaz?
Kaynak: https://www.delish.com/kitchen-tools/...
İtalyan mutfağının vazgeçilmezi olan spagetti, uzunluğuyla meşhurdur. Spagetti ayrıca İtalyan kültüründe büyük bir yere sahiptir. O kadar ki İtalyanlar için spagettiyi kırmak bile büyük bir hakaret ve ayıp sayılır. Peki çoğumuzun tencereye sığdırmak için kırdığı spagettiyi İtalyanlar neden asla kırmaz?
Buyurun detaylar 👇
Kaynak: Delish
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spagettiyi kırmadan tüketmek, İtalyan mutfak kültürünün temel taşlarından biridir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spagettinin tam uzunlukta kalmasının en önemli pratik nedeni, İtalyanların yeme şeklidir.
Spagettinin kırılması, sadece yeme stilini değil, aynı zamanda lezzet dengesini de bozar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Yurt dışında İtalyan arkadaşlarım vardı, bir ara ben de özenip spaghettiyi kırmadan pişirmeye karar verdim. Pişti, oturdum, yemeye başladım. Çatala dola dola... Devamını Gör
Sayin editor, Floransali bir italyan ile 15 yildir evliyim, italyada yasiyorum, evde hergun spaghetti yapilir,agirlikli olarak ta esim yapar spaghettiyi de g... Devamını Gör
Spagettiyi niye kırma ihtiyacı hissettiniz ki onu anlamadım? Bence kırınca daha zahmetli oluyor etrafa saçılıyor falan. Girdiği kadarını sıcak suya koyunca 1... Devamını Gör