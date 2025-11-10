onedio
Keçi Sütü, Bıttım Sabunu Yanında Halt Yemiş: Şifa Kaynağı Sayılan En Faydalı Sabun Belli Oldu

Keçi Sütü, Bıttım Sabunu Yanında Halt Yemiş: Şifa Kaynağı Sayılan En Faydalı Sabun Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
10.11.2025 - 17:37

Yıllardır devam eden 'en sağlıklı sabun' tartışması sona erdi. Geleneksel zeytinyağlı, bıttım ya da kükürtlü sabunlara fark atan sabun belli oldu. Uzmanlar doğadan gelen gerçek şifa kaynağını olan tek sabunu işaret ediyor. Son dönemde popülaritesi hızla artan bu doğal ürün, cilt ve saç sağlığında yarattığı çarpıcı farklarla adından söz ettiriyor.

Kaynak: Health Line

Kaynak: https://www.healthline.com/health/tar...
Katran sabunu, genellikle çam veya huş ağacından elde edilen doğal katranın, su ve doğal yağlarla birleşimiyle üretilir.

Katran sabunu, genellikle çam veya huş ağacından elde edilen doğal katranın, su ve doğal yağlarla birleşimiyle üretilir.

Koyu rengi ve kendine has keskin kokusuyla ilk bakışta ayrışsa da, içeriğindeki yüksek antiseptik, antifungal ve iltihap giderici bileşenler bu sabunu doğal tedavi için en uygun sabunlardan biri kılıyor.

Ayrıca uzmanlar, özellikle yağlı ve akneye eğilimli ciltler için katran sabunu eşsiz bir temizleyici olduğunu belirtiyor. Katran sabunu gözenekleri derinlemesine temizleyerek sivilce, siyah nokta ve iltihaplanmaları gözle görülür şekilde azaltır. Cildin yağ dengesini koruyarak parlama sorununu ortadan kaldırır. Tıraş sonrası tahrişleri yatıştırma ve ter kokusunu önlemedeki başarısı da cabasıdır.

Cildin yanı sıra, saç derisi problemlerine de doğal bir çözüm sunar.

Cildin yanı sıra, saç derisi problemlerine de doğal bir çözüm sunar.

Kepek, sebore ve saç dökülmesi gibi yaygın sorunları hafifletmeye yardımcı olur. Saç köklerini besleyerek daha güçlü ve canlı saçların çıkışını destekler. Ancak, saçı yumuşak tutmak için kullanım sonrası bitkisel bir durulama veya saç kremi önerilir. Katran sabunu, banyo dolaplarının ötesine geçerek ev temizliğinde de harikalar yaratır. Kumaşlardaki zorlu lekeleri çıkarmakta, mutfak yüzeylerini dezenfekte etmekte ve hatta keskin kokusuyla haşereleri doğal yollarla uzaklaştırmakta etkilidir.

Önemli Not: Katran sabunu doğal olsa da, kuru ve çok hassas ciltlerde fazla kullanım kuruluk ve tahrişe neden olabilir. Bu nedenle, haftada birkaç kereden fazla kullanılmaması uzmanlarca tavsiye edilmektedir.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
