Keçi Sütü, Bıttım Sabunu Yanında Halt Yemiş: Şifa Kaynağı Sayılan En Faydalı Sabun Belli Oldu

Koyu rengi ve kendine has keskin kokusuyla ilk bakışta ayrışsa da, içeriğindeki yüksek antiseptik, antifungal ve iltihap giderici bileşenler bu sabunu doğal tedavi için en uygun sabunlardan biri kılıyor.

Ayrıca uzmanlar, özellikle yağlı ve akneye eğilimli ciltler için katran sabunu eşsiz bir temizleyici olduğunu belirtiyor. Katran sabunu gözenekleri derinlemesine temizleyerek sivilce, siyah nokta ve iltihaplanmaları gözle görülür şekilde azaltır. Cildin yağ dengesini koruyarak parlama sorununu ortadan kaldırır. Tıraş sonrası tahrişleri yatıştırma ve ter kokusunu önlemedeki başarısı da cabasıdır.