Airfryer'da Elmalı Tarçınlı Çıtır Yufka Ruloları ve Mini Kadınbudu Köfte Nasıl Yapılır?

28.12.2025 - 21:16

Çay saatini bir anda küçük bir ziyafete çeviren, nostaljik ama hala çok sevilen iki tarifle geldik! 😍

Elmalı Tarçınlı Çıtır Yufka Ruloları ve Mini Kadınbudu Köfte Nasıl Yapılır?

Elmalı Tarçınlı Çıtır Yufka Ruloları 

Malzemeler:

  • 2 adet rendelenmiş kırmızı elma (2 yemek kaşığı toz şekeriyle tavada sotelenmiş)

  • 1 çay bardağı doğranmış ceviz içi

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 6 adet baklavalık yufka

  • 1/2 çay bardağı eritilmiş tereyağı

Yapılışı:

1. Bir kasede şekerle sotelediğiniz elmaları tarçın ve ceviz içi ekleyerek karıştırın.

2. Üç adet baklavalık yufkanın arasına eritilmiş tereyağı sürüp birleştirin. Uç kısmına elmalı harçtan ekleyip rulo şeklinde sarın ve eşit parçalar olacak şekilde kesin.

3. 170 derecede 15 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra pudra şekeri serpiştirip servis edin. 

Mini Kadınbudu Köfte

Malzemeler:

Köfte için:

  • 150 gram dana kıyma

  • 100 gram kavrulmuş dana kıyma

  • 1 çay bardağı yarı haşlanmış pirinç

  • 1 adet yumurta

  • 1 adet rendelenmiş soğan

  • 3 yemek kaşığı panko

  • 1 avuç doğranmış maydanoz

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

Bulamak İçin:

  • 1 su bardağı un 

  • 2 adet yumurta

Yapılışı:

1. Köfte için olan tüm malzemeleri bir kasede birleştirip güzelce yoğurun. 

2. Harçtan parçalar alıp elinizde şekil verin.  Köfteleri önce una, ardından çırpılmış yumurtaya bandırıp hazneye yerleştirin.

3. 180 derecede 15 dakika pişirip servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

