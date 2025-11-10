onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Zamanlar Deniz Olan Çöl: 40 Milyon Yıllık Fosilleriyle Balina Vadisi’nin Sıra Dışı Hikayesi

Bir Zamanlar Deniz Olan Çöl: 40 Milyon Yıllık Fosilleriyle Balina Vadisi’nin Sıra Dışı Hikayesi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2025 - 15:50

El-Feyyum kentindeki Balina Vadisi (Vadi el-Hıtan), Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 130 kilometre güneyinde yer alan, hem doğal güzellikleri hem de milyonlarca yıllık tarihiyle ziyaretçilerini büyüleyen nadir bir hazine. 1903 yılında yabancı arkeologlarca keşfedilen bu bölge, dünyanın en iyi korunmuş balina fosillerine ev sahipliği yapması sebebiyle 2005 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Peki çölün ortasında balinalar ne arıyor?

Detaylar 👇

Kaynak: Explore Fayoum

Kaynak: https://fayoumegypt.com/the-valley-of...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugüne kadar 400'den fazla deniz canlısının fosilinin bulunduğu Balina Vadisi, adeta devasa bir açık hava müzesi.

Bugüne kadar 400'den fazla deniz canlısının fosilinin bulunduğu Balina Vadisi, adeta devasa bir açık hava müzesi.

Mısırlı uzman Muhammed Samih'in de belirttiğine göre buradaki fosiller 37,5 milyon yıl öncesine uzanıyor ve karasal yaşamdan deniz yaşamına geçiş yapan balinaların evrimsel sürecini en net biçimde gözler önüne seren dünyadaki tek yer olarak biliniyor. Bölge, on milyonlarca yıl önce yaklaşık 30 metre derinliğinde bir denizken, günümüzde erozyonun şekillendirdiği, altın sarısı tepeler ve kaya oluşumlarıyla dikkat çeken bir çöl manzarasına dönüşmüş durumda.

Balina Vadisi sadece geçmişe ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda benzersiz bir doğa deneyimi sunuyor.

Balina Vadisi sadece geçmişe ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda benzersiz bir doğa deneyimi sunuyor.

Gündüzleri altın sarısı manzarasıyla ziyaretçileri ağırlarken, geceleri ise berraklığıyla ünlü gökyüzü altında yıldızların ışıltısı eşliğinde kamp ve astronomi meraklılarını kendine çekiyor. Uzmanlar, buranın dünyanın en karanlık ve yıldızların en net göründüğü yerlerden biri olduğunu vurguluyor.

Vadi, bünyesindeki 18 ayrı doğal oluşumun bulunduğu açık hava müzesinin yanı sıra, 2016'da açılan ve iklim değişikliği ile fosilleri ilişkilendiren tek müze olma özelliğini taşıyan Fosiller ve İklim Değişikliği Müzesi'ne de sahip. Bu yönleriyle Balina Vadisi, bilimsel önemi ve doğal güzelliği bir araya getiren dünyada eşi benzeri olmayan bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın