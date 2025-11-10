Bir Zamanlar Deniz Olan Çöl: 40 Milyon Yıllık Fosilleriyle Balina Vadisi’nin Sıra Dışı Hikayesi

Gündüzleri altın sarısı manzarasıyla ziyaretçileri ağırlarken, geceleri ise berraklığıyla ünlü gökyüzü altında yıldızların ışıltısı eşliğinde kamp ve astronomi meraklılarını kendine çekiyor. Uzmanlar, buranın dünyanın en karanlık ve yıldızların en net göründüğü yerlerden biri olduğunu vurguluyor.

Vadi, bünyesindeki 18 ayrı doğal oluşumun bulunduğu açık hava müzesinin yanı sıra, 2016'da açılan ve iklim değişikliği ile fosilleri ilişkilendiren tek müze olma özelliğini taşıyan Fosiller ve İklim Değişikliği Müzesi'ne de sahip. Bu yönleriyle Balina Vadisi, bilimsel önemi ve doğal güzelliği bir araya getiren dünyada eşi benzeri olmayan bir destinasyon olarak öne çıkıyor.