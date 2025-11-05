Her Şey Toz Pembe Değil: Dünyanın En Güzel Yürüyüş Yolu Seçilen Likya Yolu'nun Bilinmeyen Yüzünü Anlattı
Geçtiğimiz günlerde İngiltere merkezli Time Out dergisi tarafından “Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası” seçilen Likya Yolu, doğaseverlerin gündemine oturdu. Derginin değerlendirmesinde Likya Yolu; antik kalıntıların arasından geçen patikaları, sonsuz dağ manzaraları ve büyüleyici turkuaz koylarıyla öne çıkıyor. Ancak bir sosyal medya kullanıcısı, kendi deneyimlerine dayanarak bu ünlü rotanın pek de bilinmeyen yüzünü anlattı.
Kaynak: X/ @lezzeteryan
Geçtiğimiz günlerde Likya Yolu, İngiltere merkezli Time Out dergisi tarafından "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçildi.
"Bazıları 'sevdiğimle yürüyeceğim, kendime söz veriyorum' falan demiş de aman diyeyim, rehbersiz tek başınıza öyle bir işe kalkışmayın..."
"Profesyonel rehberler var, onlarla gidip konforlu bir şekilde tadını çıkararak yürüyün."
"Sırt çantanız belinize ve omzunuza uygun olmalı."
"Gece yürüyemezsiniz. Günlerce sürecek yemeği suyu, çadırı, sırt çantanızı vs. taşıyamazsınız."
Tüm Likya Yolu deneyimini aktaran kullanıcı, olası her ihtimale karşı ilgililerini uyardı.
