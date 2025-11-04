Türkiye'den 2 Şehir Listede: 100 Yıla Sular Altında Kalacak Şehirler Açıklandı

Türkiye'den İzmir ve İstanbul’un yanı sıra, bu listede New York, Tokyo, Londra, Miami, Cakarta ve Osaka gibi küresel ekonomik merkezler de bulunuyor. Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının radikal bir şekilde azaltılmaması durumunda deniz seviyesinin bir metreye kadar yükselebileceğini ve bunun da milyarlarca insanın yerinden edilmesine yol açarak, sayısız tarihi ve ekonomik merkezin haritadan silinmesine neden olacağını vurguluyor. Küresel ısınmanın etkileri artık yalnızca bir çevre sorunu değil, acil bir varoluşsal tehdit olarak karşımızda duruyor.