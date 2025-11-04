onedio
Türkiye'den 2 Şehir Listede: 100 Yıla Sular Altında Kalacak Şehirler Açıklandı

Ömer Faruk Kino
04.11.2025 - 15:54

Bilim insanları, küresel ısınmanın hızlanan etkileriyle ilgili çarpıcı bir uyarıda bulunuyor: Önümüzdeki yüzyıl içinde dünya genelinde onlarca büyük şehrin tamamen sular altında kalma riski bulunuyor. Bu şehirler arasında Türkiye'den de iki şehir bulunuyor. Peki hangi şehirler tehlikede altında?

Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash liderliğinde yürütülen kapsamlı bir araştırmaya göre, deniz seviyesindeki artış ve yoğun su taşkınları, dünya üzerindeki tam 37 büyük metropolü doğrudan tehdit ediyor.

Çalışma, gerekli önlemler alınmazsa, bu şehirlerin büyük bir kısmının 100 yıl içinde yaşanmaz hale geleceğini gösteriyor.

Bu kritik listenin içinde Türkiye’den iki önemli şehir de yer alıyor. Araştırmaya göre, İstanbul ve İzmir, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle önümüzdeki yüzyıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar, özellikle İzmir Körfezi ve İstanbul'un hassas kıyı hatlarının, deniz taşkınlarına karşı savunmasız bölgeler arasında bulunduğunu belirtiyor. Su altında kalma riski taşıyan bu kıyı bölgelerindeki şehirlerin çoğunun hala etkili bir kıyı koruma planı geliştirememiş olması, riski her geçen yıl artırıyor. Bazı ülkeler deniz duvarları ve gelişmiş drenaj sistemleri inşa ederken, pek çok bölgede altyapı yetersizlikleri endişe yaratıyor.

Nash’in çalışması, 2100 yılına kadar en yüksek yok olma riski taşıyan ilk 20 şehri sıralıyor.

Türkiye'den İzmir ve İstanbul’un yanı sıra, bu listede New York, Tokyo, Londra, Miami, Cakarta ve Osaka gibi küresel ekonomik merkezler de bulunuyor. Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının radikal bir şekilde azaltılmaması durumunda deniz seviyesinin bir metreye kadar yükselebileceğini ve bunun da milyarlarca insanın yerinden edilmesine yol açarak, sayısız tarihi ve ekonomik merkezin haritadan silinmesine neden olacağını vurguluyor. Küresel ısınmanın etkileri artık yalnızca bir çevre sorunu değil, acil bir varoluşsal tehdit olarak karşımızda duruyor.

Araştırmacılar 2100 yılına kadar yok olma riski taşıyan ilk 20 şehri şu şekilde sıraladı:

1. Vancouver – Kanada

2. DubaiBirleşik Arap Emirlikleri

3. LizbonPortekiz

4. Boston – ABD

5. Sydney – Avustralya

6. İskenderiye – Mısır

7. Miami – ABD

8. San Francisco – ABD

9. Ho Chi Minh – Vietnam

10. Dakka – Bangladeş

11. Londraİngiltere

12. Cakarta (Jakarta) – Endonezya

13. Bangkok – Tayland

14. Kolkata (Kalküta) – Hindistan

15. İzmir – Türkiye

16. İstanbul – Türkiye

17. Osaka – Japonya

18. New York – ABD

19. Mumbai – Hindistan

20. Tokyo – Japonya

