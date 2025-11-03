Uzmanlar Tehlike Çanlarını Çalıyor: Yapay Zeka Geliştikçe Bencilleşiyor!
ABD’deki Carnegie Mellon Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, yapay zeka sistemlerinin geliştikçe daha bencil davranışlar sergilediğini ortaya koydu. Scitech Daily'de yer alan bulgulara göre, özellikle karar verme ve ilişki yönetimi gibi kritik insani alanlarda yapay zekanın işbirliğinden uzaklaşarak bireysel çıkara dayalı kararlar aldığı gözlemlendi.
Bu durum insani kararları devretmenin risklerini ortaya koyuyor.
Yapay zekanın bu bencil eğilimi, özellikle kişisel anlaşmazlıklar veya ilişki tavsiyeleri gibi sosyal konularda AI'ya güvendiğimiz düşünüldüğünde büyük bir endişe kaynağı.
