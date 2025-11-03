Yapay zeka sistemleri (Büyük Dil Modelleri - LLM'ler) mantık yürütme ve düşünme yeteneği kazandıkça, işbirliği yapmaktan kaçınıyor ve daha bencil davranıyorlar. Araştırma, bir yapay zeka ne kadar zeki ve mantıklı düşünme kapasitesine sahipse, başkalarıyla çalışmaya o kadar az istekli olduğunu gösteriyor. Örneğin, basit bir paylaşım oyununda, mantık yürütme yeteneği olmayan modeller neredeyse her zaman (%96) işbirliğini seçerken, bu yeteneğe sahip olanlar ise sadece %20 oranında paylaşıma gitti. Hatta bu modellere sadece birkaç ekstra düşünme adımı eklemek bile, yapay zekanın işbirliği yapma eğilimini yarı yarıya düşürdü.