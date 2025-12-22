Önce Stil, Sonra Teknoloji: Klasik Zarafeti Akıllı Saatle Buluşturan FRO Watch

Şık saatler şarj kablosuna bağlı yaşamak zorunda değil. FRO Watch; gün boyu bildirimler, aktivite ve uyku takibi ile zaman zaman yapılan Bluetooth aramalara rağmen tek şarjla birkaç güne varan kullanım sunuyor. Bu da özellikle sık seyahat edenler ve yoğun çalışanlar için önemli bir avantaj.

Kısacası FRO Watch, bilekte kalın ve sportif akıllı saat görünümünden sıkılan, “Saatim önce şık olsun, sonra akıllı olsun” diyenler için tasarlanmış. Ofisten akşama, günlük kombinlerden özel anlara kadar tek bir aksesuarla stilini tamamlamak isteyen ve klasik saat görünümünden vazgeçmeden bildirim ile sağlık takibi yapmak isteyenler için oldukça isabetli bir tercih.

FRO Watch akıllı bir saat olsa da Always On Display özelliği sayesinde ekranı sürekli açık kalır; böylece bileğinizde klasik bir saat gibi durur, her an şık ve çok zarif görünür.

Sıra geldi FRO Watch modellerine yakından bakmaya!

FRO Watch modellerini inceleyip kendinize uygun olanı buradan seçebilir hem de ''SANAOZEL5LOM'' kodu ile %5 indirimli olarak satın alabilirsiniz.