Önce Stil, Sonra Teknoloji: Klasik Zarafeti Akıllı Saatle Buluşturan FRO Watch

Önce Stil, Sonra Teknoloji: Klasik Zarafeti Akıllı Saatle Buluşturan FRO Watch

22.12.2025 - 19:44

Takı zarafetiyle akıllı saat fonksiyonlarını bir araya getiren, şıklığı ön planda tutan yeni bir olmazsa olmazla tanışın. Akıllı saatinizin premium bir takı gibi görünmesini, stilinizle uyumlu ince ve zarif bir model olmasını istiyorsanız, FRO Watch modellerine yakından bakmanın tam zamanı!

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Çoğu akıllı saat bilekte adeta telefonun devamı gibi dururken; büyük kasalar, sert hatlar ve aşırı sportif tasarımlar kombini gölgede bırakabiliyor.

FRO Watch ile ilgili ilk izlenim gerçekten çok net ve etkileyici: “Bu bir akıllı saat mi, yoksa şık bir aksesuar mı?”

Küçük ve zarif kadran sevenler için, daha kompakt model ise ince bilekli ve minimalizmi sevenler için tasarlanmış.



Fro LW-38 Compact Akıllı Saat Öne Çıkan Teknik Özellikler:

  • İnce bilekler ve minimal tarzdan hoşlananlar için tasarlanan LW-38 Compact adeta bir takı hissi veriyor.

  • 1.28” AMOLED ekran 

  • 38 mm yuvarlak kasa: İnce bilekler için ideal

  • Sadece 23.3 gram ağırlık

  • 5 güne kadar pil ömrü

  • Bluetooth ile arama yapabilme

  • Kalp atışı, SpO₂ ve tansiyon ölçümü

  • 187 spor modu

  • IP67 suya dayanıklılık

  • Android & iPhone uyumu

FRO Watch, şıklığının yanında günün temposuna da rahatlıkla uyum sağlıyor. Bluetooth destekli modellerinde arama yapıp cevaplayabilmek, telefon çantadayken bile bileğinizden iletişimde kalmanıza olanak tanıyor. Mesajlar, sosyal medya bildirimleri ve takvim hatırlatmaları doğrudan ekranda görüntülenirken, “rahatsız etmeyin” modu sayesinde toplantılarda sessiz ve kontrollü bir kullanım sunuyor.

Adım sayacı, nabız ve uyku takibi gibi temel sağlık özelliklerinin yanı sıra farklı spor modlarıyla günlük aktivitelerinizi kolayca izleyebiliyorsunuz. Böylece FRO Watch, yalnızca şık bir aksesuar değil; gün boyu sağlığınızı takip eden pratik bir yardımcıya dönüşüyor.

Fro LW-38V modeli de farklı kasa ve kordon renk seçenekleri ile birçok tarza uyum sağlıyor. Gold, silver ve siyah kasa renkleri ile kahverengi ve beyaz kordon alternatifleri her kombinin tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor.

Klasik tarzınızı tamamlaması için Fro LW-38V silver kasa kahverengi kordon seçeneğini, gold kasa beyaz kordonu ya da siyah kasa kahverengi kordon seçeneğini tercih edebilirsiniz. 

Şık kombinlerinizde sizi tamamlayacak bir saat istiyorsanız Fro LW-38V gold kasa seçeneğini tercih edebilirsiniz.

FRO Watch’ın öne çıkan artılarından biri de zengin kayış alternatifleri. %100 deri kayışlar, metal tokalar ve farklı doku seçenekleriyle saatinizin stilini kolayca yenileyebiliyorsunuz.

FRO Watch, günlük hayatta su ve tozla temas düşünülerek tasarlandı. Bu sayede ofisten spor salonuna, sokaktan günlük koşuşturmaya kadar saati sürekli çıkarma derdi olmadan kullanabilir, küçük temaslar konusunda da içiniz rahat edebilir.



Şık saatler şarj kablosuna bağlı yaşamak zorunda değil. FRO Watch; gün boyu bildirimler, aktivite ve uyku takibi ile zaman zaman yapılan Bluetooth aramalara rağmen tek şarjla birkaç güne varan kullanım sunuyor. Bu da özellikle sık seyahat edenler ve yoğun çalışanlar için önemli bir avantaj.

Kısacası FRO Watch, bilekte kalın ve sportif akıllı saat görünümünden sıkılan, “Saatim önce şık olsun, sonra akıllı olsun” diyenler için tasarlanmış. Ofisten akşama, günlük kombinlerden özel anlara kadar tek bir aksesuarla stilini tamamlamak isteyen ve klasik saat görünümünden vazgeçmeden bildirim ile sağlık takibi yapmak isteyenler için oldukça isabetli bir tercih.

FRO Watch akıllı bir saat olsa da Always On Display özelliği sayesinde ekranı sürekli açık kalır; böylece bileğinizde klasik bir saat gibi durur, her an şık ve çok zarif görünür.

Sıra geldi FRO Watch modellerine yakından bakmaya! 

FRO Watch modellerini inceleyip kendinize uygun olanı buradan seçebilir hem de ''SANAOZEL5LOM'' kodu ile %5 indirimli olarak satın alabilirsiniz.

