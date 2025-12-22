Airfryer'da Kahvaltılık Yulaf Topları, Balık Fileto ve Kızarmış Helva Tatlısı Nasıl Yapılır?

Kahvaltılık Yulaf Topları

Malzemeler:

1,5 su bardağı yulaf

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay bardağı süt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı çörek otu

1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam

1/2 çay bardağı fındık parçaları

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi

1 tatlı kaşığı mavi haşhaş

1 yemek kaşığı beyaz peynir

Yapılışı:

1. Yulaf topları için tüm malzemeleri bir kasede birleştirin ve buzdolabında 20 dakika bekletin.

2. Ardından 5 dakika yoğurup elinizle şekil verin ve hazneye yerleştirin. 170 derecede 20 dakika pişirip servis edin.

Balık Fileto

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet ince dilim patates

1 adet ince dilim kırmızı soğan

3 adet defne yaprağı

1 adet dilim palamut

1 adet dilimlenmiş limon

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Güveç haznesinin tabanına ince dilimlenmiş patatesleri ve soğabları dizin.

2 Üzerine palamutları, limon dilimlerini, tuzu ve zeytinyağını ekleyip 180 derecede 15 dakika pişirin.

Tahin Helva Tatlısı

1. 250 gram sade tahin helvası

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. Bir kasede tahin helvası, süt ve limonu sıvı ve homojen bir karışım olana kadar karıştırın.

2. Güveç kalıplarına karışımı pay edin. 180 derecede 15 dakika pişirip sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!