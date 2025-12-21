Sevgili Balık, bugün Jüpiter ile Chiron karesinin etkisi altında, hayatının en derin kökleri, evi ve içsel güvenliği üzerine düşünmeye başlayacaksın. Bu göksel etkileşim, haftanın ilk gününde iş ve aile yaşantın arasında denge kurmanın zorluklarını hissettirebilir. Geçmişten kalma bir aile meselesi, duygusal zırhını çatlatarak savunmasız hissetmene dahi neden olabilir.

Tam da bu yüzden tamamen kariyerine odaklanabilirsin. Aklın ailevi meselelerden kaçmak için hayal gücünü kullanabilir. Tabii bunun sana faydası düşündüğünden çok daha büyük olabilir. Kârlı işlere imza atabilir, iş hayatında gücüne güç katabilir ve sektöründe fark yaratabilirsin. İzin ver aklın seni bir yıldız gibi parlatsın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizmin en saf ve derin hali seni bekliyor. Hassasiyetinin zirveye çıktığı bugün, partnerinle kuracağın ruhsal bir bağ her türlü maddi konforun önüne geçecek. Duygularını şeffaflıkla paylaşmak, partnerinden şefkat istemek ve içten bir kucaklaşma, kalbindeki tüm sızıları dindirecek kadar güçlü bir ilaç olacaktır. Sevginin iyileştirici gücüne teslim olmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…