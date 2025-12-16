Sevgili Balık, bugün Güneş'in Satürn ile oluşturduğu kare açının etkisi altında, iş hayatında daha düzenli ve kararlı bir tutum sergileyeceksin. Belki de uzun zamandır ertelediğin bir proje ya da görev, günün henüz ilk saatlerinen itibaren aklını kurcalayacak. Zira, bugün normalde zorlandığın konuları dahi kolayca çözebildiğini fark edeceksin. İşte bu da ertelediğin işleri tamamlamak için harika bir fırsata dönüşecek.

Tamamladığın her bir proje ise seni hem maddi hem de manevi anlamda güçlendirecek. Üstlerinin seni fark etmesini sağlayan kararlı adımların, yıl sonunda beklediğin maaş zammına yansıyacak.Tabii bu noktada beklenmedik bir terfi ve pozisyon değişikliği de gündeme gelebilir. Kısacası, bugün attığın bu sistemli adımlar, ileride sana ciddi avantajlar sağlayabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatına geldiğimizde ise Güneş'in Satürn ile kare açısı, duygusal ilişkilerde daha ciddi bir hava oluşturuyor. Belki de partnerinle geleceğe dair önemli bir konuyu netleştirebilirsin. Belirsizliklerin seni yorduğunu fark ederek aşkta da daha net ve belirgin bir duruş sergileyebilirsin. Tabii eğer bekarsan, karakteri güçlü bir kişi ilgilerini çekebilir. Bu kişi, belki de hayatınıza yeni bir soluk ve sana ilerleme cesareti getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…