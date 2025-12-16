Sevgili Balık, bugün aşk hayatında ciddiyet rüzgarları esiyor. Güneş'in Satürn ile kare açısının etkisiyle, duygusal ilişkilerde daha ağırbaşlı bir atmosfer hakim. Belki de bu, partnerinle geleceğe dair planlarını, belki de birlikte hayal ettiğin bir hayatı konuşma zamanının geldiğini gösteriyor. Bu belirsizliklerin, belki de bir süredir iç sıkıntısı olarak hissettiğin o duyguların, seni ne kadar yorduğunu fark ettiğin bir gün olabilir. Belki de bu, partnerine karşı hislerini daha açık bir şekilde ifade etmenin, bir süredir üzerinde düşündüğün bir konuyu açıklığa kavuşturmanın zamanıdır.

Eğer bekarsan, bugün karakteri güçlü bir kişiye karşı ilgi duyabilirsin. Bu kişi, belki de hayatına yeni bir soluk getirebilir, seni alıştığının dışında bir yola çıkmaya cesaretlendirebilir. Belki de bu, hayatında yeni bir başlangıç yapmanın, hem aşka hem hayata bakış açını değiştirmenin tam zamanıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…