Sevgili Balık, kariyer hayatında bu hafta, sezgilerinin gücü adeta tavan yapıyor. Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu kare açı, zihninin derinliklerini süsleyen hayallerle dolup taşmasına neden oluyor. Haftanın ilk günlerinde, belki de bu hayallerin etkisiyle, net kararlar almakta biraz zorlanabilirsin. Ancak bu durumun gümüş bir astarı var: Yaratıcılığın bu süreçte inanılmaz bir şekilde artıyor. Özellikle sanatla ilgili veya ilham gerektiren işlerde, bu durum senin için büyük bir avantaja dönüyor.

Hafta ilerledikçe, hayallerini gerçekleştirmek için somut adımlar atman gerektiğini fark edeceksin. Hayallerinin peşinden koşarken, aynı zamanda gerçekçi bir bakış açısı geliştirmen önemli olacak. Hayallerini somut adımlarla desteklemeye başladığında, belirsizliklerin bir bir dağıldığını göreceksin. Şimdi hızlı hareket etmek yerine, adımlarını dikkatlice atmak, seni doğru noktaya taşıyacak. Yani bu hafta, sezgilerin ve mantığın arasında bir denge kurmalısın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizm dorukta olacak. Bekar bir Balık burcuysan, adeta bir masaldan çıkmış gibi hissedeceğin bir tanışma gündeme gelebilir. Ama eğer ilişkin varsa, duygusal paylaşımların artacağı ve kalbinin derinliklerine dokunacağın anlar yaşanabilir. Hem kalbinle hareket ettiğin, hem de ayaklarının yere sağlam bastığı bir hafta seni bekliyor. Hayallerini gerçeğe çevirecek romantizme ve kalp çarpıntılarına hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…