5 Ocak - 11 Ocak Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 5 Ocak - 11 Ocak haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftanın enerjisi ruhunun hafiflemesine ve bedeninin de ferahlamasına odaklanmanı istiyor. Bu hafta senin için biraz farklı olacak, çünkü Merkür ile Neptün karesi, dinlenmeyi, uykuyu ve hayal gücünle beslenen aktiviteleri öne çıkarıyor. Yani, haftanın başında kendine biraz daha fazla 'durma' izni vermek, aslında düşündüğünden çok daha şifalı olabilir.

Biraz daha su, biraz daha müzik ve biraz daha sessizlik... İşte bu hafta senin için mükemmel bir reçete olacak. Sana iyi gelecek olan bu üçlü, hem ruhunu hem de bedenini yeniden canlandıracak. Öyleyse, haftanın yoğunluğunu bir kenara bırak ve kendine biraz daha zaman ayır. Kendini suyun hafifliğine, müziğin ritmine ve sessizliğin huzuruna bırak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

