Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında romantizmin en üst noktasına çıkma şansın var. Bekar bir Balık burcuysan, adeta bir masal prensesi veya prensi gibi hissedeceğin, kalbini hızla çarptıracak bir tanışma seni bekliyor. Bu tanışma, hayatına yeni bir heyecan ve renk katacak, seni adeta bulutların üzerinde uçuracak.

Ama eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta duygusal paylaşımlarının yoğunlaştığı, sevdiğin kişiyle aranızdaki bağın daha da güçlendiği anlar yaşayabilirsin. Bu hafta, sevdiğin kişiyle birlikte geçireceğin zaman, kalbinin en derin köşelerine dokunacak, belki de hiç bilmediğin yönlerini keşfedeceksin.

Hem kalbinle hareket ettiğin hem de ayaklarının yere sağlam bastığı bir hafta seni bekliyor. Hayallerini gerçeğe dönüştür! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…