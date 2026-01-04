Sevgili Balık, bu hafta kariyer hayatında sezgilerinin gücü adeta bir roket gibi gökyüzüne fırlıyor. Merkür ve Neptün'ün dansı, zihninin en derin köşelerini süsleyen hayallerle dolup taşmana neden oluyor. Haftanın ilk günlerinde, belki de bu hayallerin büyülü etkisiyle, net kararlar almakta biraz zorlanabilirsin. Ama öte yandan yaratıcılığın artabilir. Özellikle sanatla ilgili veya ilham gerektiren işlerde, bu durum senin için büyük bir avantaja dönüşüyor.

Hafta ilerledikçe, hayallerini gerçekleştirmek için somut adımlar atmanın zamanı geldiğini fark edeceksin. Hayallerinin peşinden koşarken, aynı zamanda gerçekçi bir bakış açısı geliştirmenin önemini hatırlaman gerekiyor. Hayallerini somut adımlarla desteklemeye başladığında, belirsizliklerin bir bir dağıldığını göreceksin. Şimdi hızlı hareket etmek yerine, adımlarını dikkatlice atman, seni doğru noktaya taşıyacak. Sezgilerin ve mantığına güven! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…