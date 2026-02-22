onedio
Balık Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Şubat - 1 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta sonu senin için biraz farklı olabilir. Güneş ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, hayatının belki de en önemli karşılaşmalarından birini yaşamanı sağlayabilir. Belki de hayatına yeni biri girer, belki de zaten var olan bir ilişkinde hiç fark etmediğin bir detayı keşfedersin. Bu hafta, kalbinin sesini dinlemek ve onun seni nereye yönlendirdiğini görmek önemli olacak.

Kalbinin sesini dinle, çünkü bu hafta senin için bir pusula gibi çalışacak. Seni doğru yöne, doğru insanlara yönlendirecek. Belki de aradığın aşkı bulmanın tam zamanıdır. Bu hafta, kalbinin sesini dinle ve onun seni nereye yönlendirdiğini izle. Ve unutma, kalbinin sesi seni asla yanıltmaz. Bu hafta, kalbinin seni nereye yönlendirdiğini dikkatle izle. Belki de aradığın aşkı bulmanın tam zamanıdır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

