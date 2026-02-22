Sevgili Balık, bu hafta sonu senin için biraz farklı olabilir. Güneş ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, hayatının belki de en önemli karşılaşmalarından birini yaşamanı sağlayabilir. Belki de hayatına yeni biri girer, belki de zaten var olan bir ilişkinde hiç fark etmediğin bir detayı keşfedersin. Bu hafta, kalbinin sesini dinlemek ve onun seni nereye yönlendirdiğini görmek önemli olacak.

Kalbinin sesini dinle, çünkü bu hafta senin için bir pusula gibi çalışacak. Seni doğru yöne, doğru insanlara yönlendirecek. Belki de aradığın aşkı bulmanın tam zamanıdır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…