Sevgili Balık, bugün aşk hayatında hareketlilik söz konusu olabilir. Partnerinden sakladığın bir duygu ya da geçmişten gelen bir yara, ilişkinde minik bir fırtınaya yol açabilir. Bu durum, partnerinin üzerinde bir kurtarıcı rolü üstlenme hissi uyandırabilir ve bu durum, ilişkindeki huzuru biraz bozabilir.

Belki de artık karşılıklı açık ve net bir şekilde konuşmanın zamanı gelmiştir. Ona karşı dürüst olmak sadece ilişkine değil, sana da iyi gelecektir. Unutma, dürüstlük her zaman en iyi politikadır ve bu durumda da sana yardımcı olacaktır.

Tabii eğer bekarsan, bugün sanatsal yetenekleri olan, hassas ve gizemli birine karşı yoğun bir çekim hissedebilirsin. Bu kişiyle tanışmak ve onu daha yakından tanımak, hayatına yeni bir renk katabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…