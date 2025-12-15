Sevgili Balık, bugün enerjin, içsel dengeye, ruhsal arınmaya ve bilinçaltının derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkacak. Dış dünyanın karmaşasından biraz olsun uzaklaşıp kendi iç dünyanın huzur veren sakin sularında yüzme fırsatı bulacaksın. Bu içe dönüş, kariyerinle ilgili önemli kararları almanı kolaylaştıracak.

Bu süreçte, yaratıcılığının doruklara ulaştığı, bir ressamın tuvaline dokunduğu andaki gibi gizemli ve büyülü bir dönem yaşayacaksın. İçindeki sanatçı ruhunu serbest bırakacak ve belki de hiç beklemediğin bir eser ortaya çıkaracaksın.

Bu arada, belki de çevrendeki birçok kişinin haberi olmadığı, perde arkasında sessizce yürüttüğün bir gönüllülük projesi veya hayır işi, sana beklenmedik bir manevi tatmin sağlayabilir. Maddi kazançtan çok, ruhunu doyuran işlere yönelmeyi tercih etsen de para ve kariyer fırsatları da yakalayabilirsin bugün! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…