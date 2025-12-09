Sevgili Balık, bugün kariyer hayallerin ve toplumda nasıl algılandığın konusunda ciddi bir sınavla karşı karşıya olabilirsin. Gökyüzündeki hareketlilik, Merkür ile Uranüs arasında oluşan karşıt açı, iş hayatında seni sıkıntıya sokabilecek bir durumu işaret ediyor. Belki de bir üstünle gerçekleştireceğin bir konuşma ya da beklenmedik bir haber, iş yaşamında ani bir değişime neden olabilir.

Kariyerinle ilgili belki de radikal sayılabilecek bir fikrin, yakın çevreni hayrete düşürebilir, hatta biraz da olsa rahatsız edebilir. Toplumun alışılagelmiş normlarını alt üst eden bir bakış açısıyla, değişimi başlatmayı düşünebilirsin.

Bugünün enerjisi ise seni biraz daha dikkatli olmaya çağırıyor. İletişim diline ve e-posta trafiğine ekstra özen göstermelisin. Ani ve sert çıkışlar yapma eğiliminde olabileceğin bu dönemde, bu enerjiyi iş hayatında kullanabileceğin, daha önce kimsenin aklına gelmeyen, orijinal bir iletişim veya pazarlama stratejisi geliştirmek için kullanabilirsin. Böylece hedeflerine ulaşabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…