Sevgili Balık, bugün kariyer hedeflerin ve toplumsal itibarın sınanabilir. Gökyüzünde Merkür ile Uranüs arasında oluşan karşıt açı, iş hayatındaki bir üstünle yapacağın bir konuşma ya da alacağın ani bir haber beklenmedik bir değişime yol açabilir. Kariyerinle ilgili radikal bir fikir, yakın çevreni şaşırtabilir ve hatta biraz da olsa rahatsız edebilir. Toplumun normlarını yıkan bir bakış açısı ile değişimi başlatmak isteyebilirsin.

Tam da bu noktada, bugün iletişim diline ve e-posta trafiğine ekstra dikkat etmelisin. Ani ve sert çıkışlar yapma eğilimin yüksek olabilir. Ancak bu enerji, aynı zamanda iş hayatında kullanabileceğin, daha önce kimsenin düşünmediği, orijinal bir iletişim veya pazarlama stratejisi geliştirmeni de sağlayabilir. Bu, belki de iş hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Ancak toplumu değiştiren bakış açınla sınırları aşarken, itibarına dikkat etmelisin!

Gelelim aşka! Merkür karşıt Uranüs açısı, aşk hayatında, partnerinle arandaki iletişimde ani bir statü veya kariyer odaklı gerginlik yaratabilir. Partnerinin kariyerinle ilgili yaptığı bir yorum, tüm duygusal dengeni sarsabilir. Ya da sen, ilişkinin durumunu herkese açık bir şekilde, şok edici bir dürüstlükle ilan etme ihtiyacı hissedebilirsin. İlişkinde, duygusal güvence ile kariyer hedefleri arasındaki dengeyi kurman kritik. Bu dönemde, duygusal dengeni korumak ve aşk hayatındaki gelişmeleri doğru bir şekilde yönetmek, sana büyük bir avantaj sağlayabilir. Ancak değişim başlattığın iş hayatında da ne istediğini bilerek güçlü durman şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…