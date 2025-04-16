2025 Balık Burcu Yıllık Burç Yorumu

'Ne yıldı ama' diyorsanız, astrolojik anlamda hareketli bir yıla daha başladığımızı bilmenizi isteriz. Retrolar, tutulmalar ve gezegen açılanmalarıyla dolu 2025 yılı Balık ve yükselen Balık burçları için de hareketli geçecek. Peki, 2025 yılında Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler olacak?

Aşktan yana mı şanslı olacaksınız, yoksa paradan yana mı güleceksiniz öğrenmek üzeresiniz!

İşte, burcunuza özel yıllık burç yorumları