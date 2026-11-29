Sevgili Balık, bu hafta kalbinin aynasında başkalarını daha net göreceksin. Pazartesi akşamı Ay ilişkiler evine geçiyor ve orada ilerleyen Mars'la buluşuyor. Salı ve Çarşamba günleri ikili ilişkilerin ön plana çıkıyor; birine karşı hislerini dile getirmek ya da bir ortaklığa dair adım atmak için cesaretin artıyor. Unutma, nazik ama net olmak senin en güzel gücün.

Yönetici gezegenin Neptün para evinde, geri hareketine devam ediyor. Maddi konularda hayallerle gerçekleri ayırmak için uygun bir dönem bu. Perşembe gecesi Ay'ın Neptün'le karşıtlığı, bir harcama konusunda kafanı karıştırabilir; büyük bir alışverişi birkaç gün ertelemek en doğrusu. Cuma günü Venüs'ün yolculuk ve keşif evine geçmesiyle de ruhun yeni yerler, yeni deneyimler arıyor.

Bekar Balıklar için hafta sonu, uzaklardan gelen biriyle ya da farklı bir kültürden biriyle ilham verici bir bağ kurma ihtimali taşıyor. Partnerli Balıklar ise partneriyle kısa bir yolculuk ya da yeni bir mekan keşfi planlayabilir. Pazar günü Merkür'ün kariyer evine geçmesi, yeni haftada iş hayatında sesini daha güçlü duyurmanı sağlayacak.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…