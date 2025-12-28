Sevgili Balık, bu hafta Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı, seninle aynı hayalleri paylaşmayan insanların olduğunu gösteriyor. Şimdi hayatına kimleri alman gerektiği konusunda daha bilinçli seçimler yapmana hazır ol. Belki de sona ermesi gereken bir arkadaşlık döngüsü, iş süreci ya da ortaklık denklemi gündeminde yer alabilir.

Yeni yılın hemen öncesinde Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ise hedeflerinin daha belirgin bir şekil almasını sağlayacaktır. Şimdi uzun vadeli planlar, ekip çalışmaları ve projeler, daha fazla ciddiyet kazanıyor. Üstelik artık kiminle yola çıkmak istediğini de biliyorsun! Sona eren iş ve ortaklık süreçlerinin ardından gerçekleştireceğin bir görüşme ise 2026 yılına kadar sana büyük oranda kazanç getirebilir. Hayallerini somut bir planla buluşturmanın tam zamanı.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, romantik ve duygusal bir tamamlanmayı beraberinde getiriyor. Belki bir ilişkin daha derin bir boyut kazanıyor ya da geçmişe ait bir aşk, duygusal bir kapanış yaşıyor. Bu Dolunay, kalbinin neye ihtiyacın olduğunu netleştiriyor. Yeni yıla girerken, aşkı daha cesur bir şekilde kucaklamanın senin için ne kadar iyi olacağını göreceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…