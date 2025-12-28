onedio
29 Aralık - 4 Ocak Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:10

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 29 Aralık - 4 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Aralık - 4 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı, seninle aynı hayalleri paylaşmayan insanların olduğunu gösteriyor. Şimdi hayatına kimleri alman gerektiği konusunda daha bilinçli seçimler yapmana hazır ol. Belki de sona ermesi gereken bir arkadaşlık döngüsü, iş süreci ya da ortaklık denklemi gündeminde yer alabilir. 

Yeni yılın hemen öncesinde Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ise hedeflerinin daha belirgin bir şekil almasını sağlayacaktır. Şimdi uzun vadeli planlar, ekip çalışmaları ve projeler, daha fazla ciddiyet kazanıyor. Üstelik artık kiminle yola çıkmak istediğini de biliyorsun! Sona eren iş ve ortaklık süreçlerinin ardından gerçekleştireceğin bir görüşme ise 2026 yılına kadar sana büyük oranda kazanç getirebilir. Hayallerini somut bir planla buluşturmanın tam zamanı.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, romantik ve duygusal bir tamamlanmayı beraberinde getiriyor. Belki bir ilişkin daha derin bir boyut kazanıyor ya da geçmişe ait bir aşk, duygusal bir kapanış yaşıyor. Bu Dolunay, kalbinin neye ihtiyacın olduğunu netleştiriyor. Yeni yıla girerken, aşkı daha cesur bir şekilde kucaklamanın senin için ne kadar iyi olacağını göreceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

