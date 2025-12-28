Sevgili Balık, bu hafta adeta yeniden doğuyorsun! Hem bedeninde hem de ruhunda hissedeceğin bu yenilenme enerjisi seni adeta bulutların üzerine çıkaracak. Yengeç burcundaki Dolunay'ın büyülü etkisiyle duygusal anlamda bir rahatlama yaşayacak, bu da bedeninde sanki bir iyilik hali fırtınası yaratacak. Kendini daha huzurlu, daha dengede hissedeceğin bu süreçte, tüm stres ve negatif enerjiyi geride bırakıp adeta bir kuğu gibi zarif ve huzurlu bir şekilde süzüleceksin.

Yeni yıla girerken ise iç huzuru önceliğine alman senin için gerçek bir dönüşüm yaratacak. Bu dönüşümle birlikte, hayatındaki tüm olumsuzlukları bir kenara bırakıp yeni bir sayfa açmanın keyfini çıkaracaksın. Bu hafta, kendini yeniden keşfetmenin ve hayatına yeni bir yön vermenin tam zamanı! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…