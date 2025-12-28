onedio
29 Aralık - 4 Ocak Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Aralık - 4 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında Yengeç burcundaki Dolunay'ın etkilerini hissedeceksin. Romantizmin ve duygusallığın zirve yaptığı bir dönem başlıyor... Bu Dolunay'ın enerjisi, belki de bir ilişkinin daha derin bir boyut kazanmasına, belki de geçmişe ait bir aşkın duygusal bir kapanış yaşamasına vesile olacak. Kalbinin neye ihtiyaç duyduğunu, neye özlem çektiğini daha net bir şekilde anlamanı sağlayacak. 

Belki de bu süreçte, kalbinin sesini daha yüksek sesle duyacak ve onun peşinden gitmek için gereken cesareti bulacaksın. Yeni yıla girerken, aşkı daha cesur, daha özgür bir şekilde kucaklamanın senin için ne kadar iyi olacağını göreceksin. Belki de bu, hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Dahası seni daha önce hiç olmadığın kadar da mutlu edecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

