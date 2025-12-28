Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında Yengeç burcundaki Dolunay'ın etkilerini hissedeceksin. Romantizmin ve duygusallığın zirve yaptığı bir dönem başlıyor... Bu Dolunay'ın enerjisi, belki de bir ilişkinin daha derin bir boyut kazanmasına, belki de geçmişe ait bir aşkın duygusal bir kapanış yaşamasına vesile olacak. Kalbinin neye ihtiyaç duyduğunu, neye özlem çektiğini daha net bir şekilde anlamanı sağlayacak.

Belki de bu süreçte, kalbinin sesini daha yüksek sesle duyacak ve onun peşinden gitmek için gereken cesareti bulacaksın. Yeni yıla girerken, aşkı daha cesur, daha özgür bir şekilde kucaklamanın senin için ne kadar iyi olacağını göreceksin. Belki de bu, hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Dahası seni daha önce hiç olmadığın kadar da mutlu edecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…