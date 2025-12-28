onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Aralık - 4 Ocak Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Aralık - 4 Ocak haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik, hayatına yeni bir yön verme fırsatı sunuyor. Zira Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı, hayatında belki de bir süredir yer kaplayan ve artık sona ermesi gereken bir döngüyü temsil ediyor. Tam da bu noktada, seni dibe çeken bir arkadaşlık, bir iş ilişkisi ya da ortaklık döngüsü gündeminde yer alabilir. 

Yeni yılın hemen kapıda olduğu bu dönemde, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ise hedeflerini daha net bir şekilde görmeni ve belirlemeni sağlayabilir. Uzun vadeli planlar, ekip çalışmaları ve projeler artık daha fazla önem kazanabilir. Üstelik artık kiminle yola çıkmak istediğini de biliyorsun, değil mi? 

Hatta sona eren iş ve ortaklık süreçlerinin ardından gerçekleştireceğin bir görüşme, 2026 yılında da büyük oranda kazançlı çıkmanı sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

