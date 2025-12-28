Sevgili Balık, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik, hayatına yeni bir yön verme fırsatı sunuyor. Zira Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı, hayatında belki de bir süredir yer kaplayan ve artık sona ermesi gereken bir döngüyü temsil ediyor. Tam da bu noktada, seni dibe çeken bir arkadaşlık, bir iş ilişkisi ya da ortaklık döngüsü gündeminde yer alabilir.

Yeni yılın hemen kapıda olduğu bu dönemde, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ise hedeflerini daha net bir şekilde görmeni ve belirlemeni sağlayabilir. Uzun vadeli planlar, ekip çalışmaları ve projeler artık daha fazla önem kazanabilir. Üstelik artık kiminle yola çıkmak istediğini de biliyorsun, değil mi?

Hatta sona eren iş ve ortaklık süreçlerinin ardından gerçekleştireceğin bir görüşme, 2026 yılında da büyük oranda kazançlı çıkmanı sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…