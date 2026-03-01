Sevgili Balık, bugün Mars, burcuna adım atıyor. Bu durum ise enerjinin tavan yapmasına sebep oluyor. Ancak bir yandan da bu enerji yükselişi, vücudunda aşırı ısınmaya veya küçük iltihaplanmalara yol açabilir. Bu nedenle, kendini gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmanda fayda var.

Bir yandan da Başak burcunda meydana gelen Ay tutulması, karşıt burcundaki güçlü enerji ile böbreklerin ve belinle ilgili sağlık konularına ekstra dikkat etmen gerektiğini işaret ediyor. Kadersel bir süreçten geçtiğini unutma ve bu hassas organlarına özen göster.

Sonuç olarak, bu dönemde enerjin yüksek olacak ancak bu enerjiyi doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanman gerektiğini unutma! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…