Balık Burcu
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Mart - 8 Mart haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Mars, burcuna adım atıyor. Bu durum ise enerjinin tavan yapmasına sebep oluyor. Ancak bir yandan da bu enerji yükselişi, vücudunda aşırı ısınmaya veya küçük iltihaplanmalara yol açabilir. Bu nedenle, kendini gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmanda fayda var.

Bir yandan da Başak burcunda meydana gelen Ay tutulması, karşıt burcundaki güçlü enerji ile böbreklerin ve belinle ilgili sağlık konularına ekstra dikkat etmen gerektiğini işaret ediyor. Kadersel bir süreçten geçtiğini unutma ve bu hassas organlarına özen göster.

Sonuç olarak, bu dönemde enerjin yüksek olacak ancak bu enerjiyi doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanman gerektiğini unutma! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

