2 Mart - 8 Mart Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Mart - 8 Mart haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 2 Mart - 8 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için çok özel bir hafta olacak! Haftanın ikinci gününde, seninle zıt kutuplarda yer alan Başak burcunda bir Ay tutulması gerçekleşiyor. Bu, kariyerini şekillendiren tüm iş birliklerini ve anlaşmalarını bir kader süzgecinden geçiriyor. İşte bu noktada, tüm oyun kartları yeniden karılıyor ve senin için yeni bir dönem başlıyor.

Mars'ın enerjik etkisiyle burcuna giriş yapması, yaşamının kontrolünü tamamen eline geçirmeni sağlıyor. Bu enerjiyle, hedeflerine doğru emin adımlarla ve büyük bir kararlılıkla ilerliyorsun. Senin bu kararlılığın ve hedeflerine odaklanman, etrafındakileri de etkileyecek güçte. Bu hafta gireceğin her ortamda tüm dikkatleri üzerine çekiyor ve liderlik yeteneklerini tüm çıplaklığıyla sergiliyorsun. 

Ama bu kadarla da kalmıyor. Güneş ve Jüpiter arasındaki şans verici etkileşimin etkisi altındasın. Bu enerji ise sana yaratıcı projelerin için beklediğin finansal ve manevi desteği getiriyor. Kariyerinde belirleyici bir son ve çok daha parlak bir başlangıç için gökyüzü, sahnenin tam merkezine yerleştiriyor seni. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Tüm İçerikleri right-white
