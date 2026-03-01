Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça hareketli ve duygusal bir dönem başlıyor. Ay tutulmasının tam merkezinde yer alıyor olman, kalbinin en derinlerindeki duyguları yüzeye çıkarabilir. Bu durum, özellikle eski aşklarının tekrar hayatına girmesine olanak sağlayabilir. Merkür'ün geri hareketiyle birleşen bu etki, geçmişten bir yüzün tekrar karşına çıkmasına yol açabilir.

Eğer bekarsan ve bu kişiyle karşılaşırsan, bu durum aslında bir kaderin oyunu olabilir. Belki de bu kişi, geçmişte yaşadığın ve hâlâ üzerinde durduğun bir yaranın iyileşmesini sağlayabilir. Ancak burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz, her şey bir anda olabilir ve bu durum, kalbinde onarılması zor bir hasara ve büyük bir hayal kırıklığına da neden olabilir. Bu nedenle, kalbini hemen herkese açmamalısın. Özellikle de geçmişten gelen bir ses olduğunda, biraz daha dikkatli olmalısın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…