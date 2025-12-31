onedio
Son Yıllarda En Çok İlgi Gören Hayatta Kalma Temalı Filmler

Son Yıllarda En Çok İlgi Gören Hayatta Kalma Temalı Filmler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.12.2025 - 08:01

Ne izlesem diye düşünenler için son yılların öne çıkan filmlerinden bir derleme hazırladık. Hayatta kalma temalı, biraz gerilim, biraz korku hissettiren 15 film önerimiz var. Özellikle de 2022-2025 yılları arasında çıkan yapımları seçtik. O zaman hazırsanız gelin önerilere geçelim!

Şimdiden iyi seyirler dileriz…

1. Survive - 2022

1. Survive - 2022

Bir uçak kazası sonrası karlı dağlarda hayatta kalan Jane ve Paul, birbirlerine güvenmek zorunda kalır. Soğuk, açlık ve yalnızlık, fiziksel sınav kadar psikolojiyi de zorlar. İkili, umut ışığını bulmak için adım adım ilerler.

2. Society of the Snow - 2023

2. Society of the Snow - 2023

1972’deki And Dağları uçak kazasında mahsur kalan futbol takımı, donmuş zirvelerde hayatta kalma mücadelesi verir. Zorlukla geçen günler, açlık ve soğuğun yanı sıra kişisel dayanma gücünü de test eder. Film gerçek olaydan yola çıkarak insan iradesini çarpıcı şekilde yansıtır. Duygusal bağlar ve fedakarlık bu hikayenin merkezindedir.

3. Badland Hunters - 2024

3. Badland Hunters - 2024

Seul deprem sonrası harap bir hale gelir ve geriye kalan insanlar kırık şehirde hayatta kalmak için mücadele eder. Bir grup kurtulan, yeni düzen kurma çabasıyla doğanın ve anarşinin ortasında kalır. Aksiyon sahneleriyle birlikte karakter dayanışmasını güçlü verir. Filmde tehlike her köşededir ve güvenmek kolay olmaz.

4. Never Let Go - 2024

4. Never Let Go - 2024

Bir anne ve çocukları izole bir kulübede yaşamaya çalışırken dışarıdan gelen tehditlerle başa çıkmak zorunda kalır. Fırtına ve dış tehlikeler aileyi korku içinde bırakır. Film, doğanın acımasız tarafını insan psikolojisiyle harmanlıyor. İzleyici sürekli tetikte hissediyor.

5. No Way Up - 2024

5. No Way Up - 2024

Bir uçak Pasifik Okyanusu’na çakılır ve yaşayanlar sürüklenen enkazda hayata tutunmaya çalışır. Açlık, susuzluk ve yırtıcı deniz canlıları hem zorluk hem korku yaratır. Hayatta kalma temasını karanlık okyanusta işleniyor. Karakterler kriz anında gerçek yüzlerini gösteriyor.

6. Arcadian - 2024

6. Arcadian - 2024

Bir grup genç, tehlikeli vahşi doğaya düşer ve kurtuluş umuduyla mücadele eder. Doğa koşulları, birbirleriyle olan ilişkilerini zorlar. Film, hayatta kalmak için çözüm ararken içsel direnç ve dayanışmanın önemini gösterir. Tehlike sadece dışarıda değil, grubun içinde de vardır.

7. Slingshot - 2024

7. Slingshot - 2024

Bir grup maceracı kamp yaparken beklenmedik bir felaketle karşılaşır. Grup, yaralı ve kaybolmuş halde hayatta kalmak için yollar arar. Film, dayanıklılık ve akıl yürütme becerilerini test eden sahnelerle ilerler. Sürpriz karşılaşmalar tempoyu hiç düşürmez.

8. A Quiet Place: Day One - 2024

8. A Quiet Place: Day One - 2024

Sessizlik içinde yürümek zorunda kalan insanlar, fark edilmeksizin tehlikeden kaçmaya çalışır. Ses, hayatta kalmanın en büyük tehdidi haline gelir. Grup, birlikte hareket ederek yeni yaşam yolları bulur. Film farklı duyular üzerinden gerilimi yükseltir.

9. Force of Nature: The Dry 2 - 2024

9. Force of Nature: The Dry 2 - 2024

Kırsalda başlayan bir hayatta kalma mücadelesi, doğa olaylarının beklenmedik saldırılarıyla zorlaşır. İnsanlar hem dışarıdaki tehlikeye karşı hem de kendi içlerindeki çatışmalara karşı devam etmeye çalışır. Film doğanın öngörülemez gücünü anlatır.

10. Alien Romulus - 2024

10. Alien Romulus - 2024

Bir uzay görevinde mahsur kalan ekip, yabancı gezegende hayatta kalmak için uğraşır. Atmosfer bilinmezdir, kaynaklar sınırlıdır ve moral sürekli test edilir. Uzay boşluğu, yalnızlık ve korku temaları güçlüdür. Film, sınır ötesi hayatta kalma hikayesi anlatır.

11. Survive - 2024

11. Survive - 2024

Okyanusun ortasında tatil yapan bir çift, aniden bastıran fırtına ve aç hayvanlarla mücadele eder. Deniz, hem barınak hem tehlike kaynağı olur. Suyun ve gece karanlığının tahammülsüzlüğü, hayatta kalmayı zorlaştırır. Film, doğa ile savaşın sert yüzünü gösterir.

12. Uncontained - 2025

12. Uncontained - 2025

Bir viral salgının ardından izole bir bölgede yaşayan üç kişi, hem enfekte yaratıklardan hem de dışarıdan gelen milis tehdidinden kaçmaya çalışır. Aile gibi tutunmuş grup parçalanırken, güven duygusu ile hayatta kalma içgüdüsü birbirine karışır. Film, virüs sonrası dünyayı farklı bir bakışla ele alır.

13. The Long Walk - 2025

13. The Long Walk - 2025

Stephen King’in aynı adlı romanından uyarlanan bu film, televizyonda yayımlanan acımasız bir yürüyüş yarışmasını konu ediyor. 50 genç, durmaksızın yürüme mücadelesi verdiği bu yarışta hızlarını korumak zorunda; durursan ölüm kapıda bekliyor. Zorlu doğa koşulları ve aşırı psikolojik baskı, karakterlerin dayanma gücünü sert şekilde sınar.

14. Final Destination: Bloodlines - 2025

14. Final Destination: Bloodlines - 2025

Popüler korku serisinin bu yeni halkası, ölümün peşini bırakmadığı bir grup insanın kaçışını izliyor. Basit bir trafik kazası sonrası başlayan olaylar zinciri, tehlikeyle dolu bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Filmde gerilim, sıradışı sahneler ve beklenmedik kurtuluş anları izleyiciyi adeta koltuğa yapıştırıyor.

15. Predator: Badlands - 2025

15. Predator: Badlands - 2025

Bilim kurgu-gerilim karışımı bu filmde genç bir Predator kabile dışı kalır ve zorlu bir dünyada hayatta kalmak zorunda kalır. Yabancı düşmanlar ve kendi türünden gelen tehditlerle yüz yüze gelirken yeni bir denge arayışı içine girer. Film aksiyon ve gerilimi, sürprizlerle dolu sahnelerle sunuyor. Hem Predator evrenine yeni bakış hem de karakterlerin dayanma gücünü görsel olarak işliyor.

