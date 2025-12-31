Son Yıllarda En Çok İlgi Gören Hayatta Kalma Temalı Filmler

Bir viral salgının ardından izole bir bölgede yaşayan üç kişi, hem enfekte yaratıklardan hem de dışarıdan gelen milis tehdidinden kaçmaya çalışır. Aile gibi tutunmuş grup parçalanırken, güven duygusu ile hayatta kalma içgüdüsü birbirine karışır. Film, virüs sonrası dünyayı farklı bir bakışla ele alır.