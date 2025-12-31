Son Yıllarda En Çok İlgi Gören Hayatta Kalma Temalı Filmler
Ne izlesem diye düşünenler için son yılların öne çıkan filmlerinden bir derleme hazırladık. Hayatta kalma temalı, biraz gerilim, biraz korku hissettiren 15 film önerimiz var. Özellikle de 2022-2025 yılları arasında çıkan yapımları seçtik. O zaman hazırsanız gelin önerilere geçelim!
Şimdiden iyi seyirler dileriz…
1. Survive - 2022
2. Society of the Snow - 2023
3. Badland Hunters - 2024
4. Never Let Go - 2024
5. No Way Up - 2024
6. Arcadian - 2024
7. Slingshot - 2024
8. A Quiet Place: Day One - 2024
9. Force of Nature: The Dry 2 - 2024
10. Alien Romulus - 2024
11. Survive - 2024
12. Uncontained - 2025
13. The Long Walk - 2025
14. Final Destination: Bloodlines - 2025
15. Predator: Badlands - 2025
