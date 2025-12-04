Sevgili Balık, bugün senin için oldukça hareketli ve dolu dolu bir gün olacak. İkizler Dolunayı'nın etkisiyle, ev ve iş hayatın arasındaki denge bugün daha fazla ön plana çıkacak. Sabahın erken saatlerinde, belki de henüz Güneş doğarken; evde çözülmesi gereken bir konu, aileden sürpriz bir haber veya iş düzenini etkileyebilecek bir gelişme kapını çalacak. Tam da bu noktada sezgilerinin rehberliğinde hareket edebilirsin. Bu da demek oluyor ki, hiçbir şey seni panik havasına sürüklemeyecek; her durum için doğru hamleyi, tam da gerektiği zamanda yapacaksın.

Günün ikinci yarısında ise iş hayatındaki yoğunluk biraz daha azalacak. Belki de bir konuşma, belki de bir anlaşma, belki de bir karar, işlerini daha net bir şekilde gözlemlemeni sağlayacak. Haftayı huzurlu ve sakin bir şekilde tamamamlamak için profesyonel hayat ile özel hayat arasındaki ince çizgiye dikkat et!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, Dolunay romantizmin doruklarına çıktığın bir kırılma anını da beraberinde getiriyor... Kalbinin derinliklerinde uzun süredir taşıdığın bir duyguyu bugün daha net bir şekilde hissedebilirsin. Belki de uzun zamandır farkında olmadan hissettiğin bir çekim ise bugün güçlenebilir. Peki kendini aşka, daha doğrusu O'na bırakabilir misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…