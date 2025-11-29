Sevgili Balık, bugün kariyer hayatında genellikle pek de hoşlanmadığın ani değişikliklere odaklanabilirsin. Venüs ve Uranüs'ün karşıtlığının etkisi, sana ilham kaynağı olabilir. Belki bir projede hızlı bir dönüşüm gerekebilir ya da birinin sürpriz talebi seni, daha önce hiç düşünmediğin bambaşka bir çözüm üretmeye yönlendirebilir. Eğer bu süreçte esnek kalabilirsen, sonunda kazanan sen olacaksın.

Ekonomik konulara gelince, bugün somut kazanımların peşindesin. Finansal konularla ilgili yeni bir düzenlemeye gitmek veya uzun vadeli bir planı güncellemek için içinde güçlü bir motivasyon hissediyorsun. Bu motivasyonunla vereceğin kararlar, ileride sağlam adımlar atmana yardımcı olacak şekilde geri dönebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbin alışılmadık bir ritim tutturmuş durumda. Birinin sakin tavrı ile başka birinin heyecan verici enerjisi arasında ince bir çekim yaşayabilirsin. Duyguların bugün seninle biraz oyun oynuyor gibi. Ancak endişelenme, bu durum sana farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Bugün kendini duygusal bir labirentin içinde bulabilirsin ama sonunda seni nelerin beklediğini tahmin edebiliyor musun? Biz söyleyelim: Venüs etkisinde derin bir aşk... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…