Sevgili Balık, bugün Merkür ve Venüs'ün kavuşumu, iş hayatındaki karmaşayı bir kenara bırakmanı sağlıyor. Dağınık süreçlerin toparlanması, toplantılarda net bir şekilde konuşabilme cesareti, ilham ve karmaşık konuları çözme becerisiyle dolacaksın bugün. Özellikle yüz yüze iletişim kurarken duygusal bir dil yerine, mantıklı ama bir o kadar da yumuşak bir ton tercih etmeye özen göster.

İşte bu dengeyi yakaladığında, iş tempon hızlanacaktır! Ayrıca, Merkür bugün sana, daha verimli bir çalışma ortamı vadedecektir. Yani bugün, üzerinde çalıştığın bir konuda beklenmedik bir destek de alarak rahatlayabilir ve güçlenebilirsin. İş yerindeki atmosfer bugün daha sıcak ve daha iş birliğine açık hale gelirken, kendini ekibin parçası gibi hissetmeye de odaklan. Tüm bunlarla birlikte iş ilişkilerini güçlendirip başarı ihtimalini de artıracağını unutma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Venüs kavuşumu hayatında romantik bir rüzgar estiriyor. Hayal gücün bugünlerde oldukça açık ve bugünkü ilişkilerin şaşırtıcı derecede somut. İşte bu noktada birinin sözleri kalbine dokunabilir... Hatta içinde tatlı bir heyecan oluşturarak yeni bir aşka adım atmanın enerjisiyle hayatına renk de getirebilir. Hadi şimdi, kendini aşka bırakarak romantizmin tadını çıkar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…