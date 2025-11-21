Sevgili Balık, bugün Güneş'in Yay burcundaki konumu, kariyer hayatında yeni bir dönemi işaret ediyor. Bu dönem, iş yaşamında daha görünür ve prestijli bir konuma geçiş yapmanı sağlayabilir. Üst düzey yöneticilerin ya da genel kamuoyunun dikkatini çekebilecek işlerde bulunman bu dönemde öne çıkabilir. Yaratıcılığın, empati yeteneğin ve vizyoner düşüncelerin, başkalarının duygularını anlamanı ve bunu işinde estetik ve değer katan bir formatla yansıtmanı sağlayabilir.

Bu dönemde, iş hayatınızda yeni görevlere geçiş yapabilir, yeni sorumluluklar alabilir ya da profesyonel imajında yeniliklere gidebilirsin. Tanıtım faaliyetlerinde bulunman da gündeme gelebilir. Kamuoyu önünde olmayı gerektiren işler, medya, sahne, sunumlar ve yaratıcılığını konuşturmanı gerektiren tüm alanlarda parlayacağın bir dönemdesin. İşte şimdi, hedeflerini büyütmenin tam zamanı!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantik bir dönem seni bekliyor. Yumuşak bir itiraf, duygusal bir mesaj ya da uzun zamandır kurmak istediğin bir cümle, ilişkine yeni bir boyut katabilir. İlişkinde yeni bir sayfa açmanı sağlayacak bu dönemde, duygularını açıklamaktan ise çekinme. Zira, Güneş'in etkisi altındayken hissettiklerin gerçektir. Hele ki bir de söz konusu aşk ise... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…